共機擾台5年暴增15倍破5700架次 民進黨：台海是中共野心擴張試驗場

〔記者陳昀／台北報導〕中國威權持續擴張，民進黨中國部今發布數據指出，共機擾台5年來已急遽攀升近15倍，從2020年的380架次的零星行動，演變到2025年5709架次的高頻日常化常態操作，台海緊張升高，是中國擴張野心的起點與試驗場。

民進黨中國部表示，近年來，台海安全情勢持續惡化，第一島鏈整體緊張程度同步升高，中國正以擴張性的軍事野心為核心，系統性推動改變現狀的行動，台海只是其中最關鍵的一環，對台軍事壓迫，是中國野心的起點與試驗場。

民進黨中國部揭露數據，中國共機擾台，已從零星行動，演變為高頻率與日常化的常態操作。過去5年共機擾台架次急遽攀升：從2020年380架次、2021年960架次、2022年 1738架次、2023年4734架次、2024年5107架次、2025年持續維持在5709架次的高頻程度，成長近15倍。

民進黨中國部分析，這種量級與節奏，清楚顯示中國已將台海納入其「灰色地帶行動」的核心場域，用以測試威懾效果、消耗防衛資源，並想藉此逐步推移既有安全邊界，透過高頻次軍演，將野心轉化為對台威嚇聲量。

民進黨中國部舉例，2025年中國密集實施「海峽雷霆-A」、「正義使命」等大型演訓，演練內容涵蓋聯合作戰、海空封鎖與精準打擊，演訓區域多次逼近我方12海里領海與領空基線，這類行動將對台企圖具體轉化為可執行的軍事方案，擴張野心顯露無疑，並嚴重威脅印太區域和平。

民進黨中國部進一步分析，中國的戰略目標並未止步於台灣，在尖閣諸島、日本海、黃海與南海，中國同步推進高強度軍事與準軍事行動，以低於戰爭門檻的方式，逐步累積區域優勢；中國更高度操作「九三大閱兵」，與俄羅斯、北韓、伊朗等威權國家站在一起，不僅對內動員，更是公開宣示：中國已將軍事力量視為推動其國際野心的主要工具，各項軍事威嚇作為並非分散事件，而是同一套擴張邏輯下的不同區域，各地都有可能擦槍走火。

民進黨中國部提到，國際社會已高度警覺中國破壞現狀作為，美國在最新安全與國防文件中明確指出，中國軍力發展已由威懾導向全面備戰，並持續強化反介入／區域拒止能力。日本、澳洲、菲律賓、歐盟及G7國家亦多次公開示警，中共以準軍事與灰色地帶方式片面改變現狀，正成為印太安全的主要風險來源。

