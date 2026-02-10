共機朝我F-16射熱焰彈還緊貼挑釁！外媒：有如黑道耍槍「提升衝突可能性」

《金融時報》引述知情人士及我國防部遞交美軍的報告，指解放軍在台灣周邊舉行「正義使命」演習期間，戰機對我F-16戰機採取了極為罕見且危險的動作。圖為中共殲-16戰機。（圖／國防部提供）

中共去年12月發動環台軍演，代號為「正義使命-2025」；外媒《金融時報》今（10日）揭露，解放軍戰機在軍演期間多次採取危險的挑釁行為，其中包含發射熱焰彈、近距離緊貼飛行等，有如「黑道在街上炫耀手中的槍枝」。對此，國安人士也證實確有其事，並稱過程十分驚險，猶如沒教養小孩挑釁。

《金融時報》引述知情人士及我國防部遞交美軍的報告，指解放軍在台灣周邊舉行「正義使命」演習期間，戰機對我F-16戰機採取了極為罕見且危險的動作。

廣告 廣告

首起事件發生在共機即將越過海峽中線時，我F-16戰機緊急升空應對，隨後共軍殲-16戰機竟向我F-16發射誘餌火焰彈；第二起事件一架殲-16戰機「近距離」飛在我F-16後方，基本上已處於「攻擊位置」。

報導指出，有知情人士認為，這些行為的危險程度尚未達到12月初共機對日本戰機進行「雷達鎖定」的等級。但也有人持反對意見，認為共機鎖定日機時共機距離尚遠，但共機是對我戰機近距離發射火焰彈，這極度不安全。

另外，1架殲-16戰機在我西北部空域飛行時，竟貼著一架轟-6K轟炸機腹部飛行，採用寄生戰術（piggybacking），企圖隱匿蹤跡，躲避台灣雷達偵測。

知情人士透露，共軍飛行員被發現後，隨即側翻機身，炫耀機腹掛載的飛彈；這不是專業戰機飛行員應有的行為，反而更像黑道在街上炫耀手中的槍枝。

印太安全研究所專家科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski） 指出，習近平要求解放軍在2027年前具備攻台能力，這種政治壓力可能促使解放軍為了證明實力，轉而承擔更高風險，進而提升發生衝突的可能性。



回到原文

更多鏡報報導

共軍年前圍台實彈射擊 我防空飛彈部隊全程監控、高度警戒

中共今年二度圍台軍演 鄭麗文：兩岸都有責任避免戰爭

中國解放軍圍台軍演 澳洲外貿部聲援：反對片面改變台海現狀

《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」