共機火控鎖定日機 退役飛官：高度敵意行為

日本航空自衛隊F-15戰機。(日本航空自衛隊)

日本防衛省 7 日凌晨罕見召開臨時記者會，公開中國「遼寧號」艦載機兩度以瞄準模式雷達照射日本自衛隊軍機。軍事專家指出，此舉等同戰機遭「鎖定」（lock-on），屬高度敵意，是發射飛彈前的重要準備步驟，稍有誤判即可能引發嚴重衝突。





退役空軍上校、F-16戰機種子教官黃揚德表示，雷達鎖定會將火控資料傳送至武器系統，是發射前的最後階段，因此即便未發射飛彈，也被視為重大挑釁。他強調，未經上級命令，飛官不會輕易鎖定他國機種，以避免升高情勢。

黃揚德指出，飛官一旦遭鎖定，會立即通報上級，並視情況選擇脫離或保持監控。他警告，因無法預測對方後續反制動作，鎖定極易導致擦槍走火，是危險且高度不確定的軍事行為。





空軍現役飛官也透露，國軍交戰規則（ROE）明確規範鎖定屬「準交戰」狀態，他服役至今未接獲鎖定共機的命令，顯示國軍審慎避免情勢升溫。





國防安全研究院學者蘇紫雲指出，雖國際法未明文禁止鎖定，但其象徵敵意強烈，中方並非首次對日方做出類似行為。2013 年共艦就曾鎖定日本自衛艦，事後中方將責任推給艦長。





蘇紫雲分析，此事件將促使日本更加堅定強化對中防務，最終恐讓北京得不償失。他也說，從雷達掃描、鎖定到火控資料傳輸、飛彈啟動與發射，每一步都緊密相連，被鎖定方可採取閃避、電子干擾或施放熱焰彈等反制措施。