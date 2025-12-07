共機竟以火控鎖定日戰機 陳冠廷喊話：中方不要再把東亞推向危局

民進黨立委陳冠廷。 圖：陳冠廷辦公室／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 中國近期以行政、經濟與軍事手段多線施壓各國，東亞安全情勢迅速升溫。繼突然限制中國團客赴日旅遊、以檢驗為由大幅限縮日本水產品進口後，近日又發生解放軍殲-15 戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊 F-15 戰鬥機的事件，引發區域高度關注。民進黨立委陳冠廷今（10）日嚴正表示，這類行為絕非一般軍事接觸，而是帶有攻擊意圖的危險挑釁，中方不應再單方面升高局勢。

陳冠廷指出，火控雷達鎖定是戰機準備發動攻擊前的程序，極容易造成誤判或擦槍走火，「這不是例行軍事互動，而是足以引發衝突的危險訊號」。他警告，中國若持續透過單方面行動加壓，將使周邊國家不得不升高戒備，並嚴重削弱其在國際上的信任度。

他也批評，中國把境外旅遊當成政策工具，限制團客赴日，同時以檢驗名義壓制日本水產品出口，已經破壞區域經貿秩序，如今再加上軍事挑釁，形成行政、經濟、軍事三重施壓，情勢已非個案，而是系統性加壓。

陳冠廷強調，台灣立場清楚：和平需要透明、克制與真正的對話，而不是用行政、經濟和軍事手段同時施壓。「今天遭鎖定的是日本，明天可能是任何一個在印太航行或飛行的國家。」他呼籲中方應理解其行為後果，停止破壞現狀。

他認為，破壞規則的不是日本，也不是台灣，而是中國多次、不加掩飾地升高行動。唯有讓北京意識到其挑釁會招致國際反制，才能避免情勢持續滑向危險。

陳冠廷最後表示，台灣將與日本及理念相近的民主國家合作，共同維護印太地區的穩定、安全與可預測性。

