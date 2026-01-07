共機車輪戰擾台！空軍「這動作」避免消耗戰

▲共機頻繁擾台，不只造成國軍戰機、飛行員疲勞，也狂燒國防預算。(圖／國防部提供)

[NOWnews今日新聞] 空軍一架編號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機昨日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。針對是否為頻繁應付共機擾台，造成飛行員負擔過大，空軍司令部今（7）日召開記者會說明，空軍司令部強調，飛行員任務派遣有一定的規範，人員一定要有足夠休息並採輪班制，但共機騷擾是空軍應負起的職責。事實上，為了因應共軍無人機與慢速機擾台，國軍也改採相對應監控方式，避免陷入消耗戰。

為讓國人了解中共解放軍的機、艦擾台的實際狀況，國防部從2022年起，公布共軍24小時在台周遭海空域的軍機架次與軍艦艘次，共機、共艦擾台數量，與天候、是否伴隨軍演一起息息相關，每日擾台數量不一定，去年年底共軍以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。12月29至30日上午6時至今日上午6時，偵獲共機130架次，其中90架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南與東部空域，創下國防部公布共機擾台動態最高紀錄。

國軍戰機頻繁出勤攔截共機，也產生不少隱憂，包括戰機高頻率起降造成機輪與機體結構損耗，飛行員在平常訓練任務之餘，還必須監控共機，引發飛安危機。軍事專家提醒，可能造成飛安的不定時炸彈。軍情與航空網站主編施孝瑋表示，理論上來講，正常任務是25％，訓練任務有到75％，戰機飛行員這段時間碰到共軍軍機在台海附近出沒，需要進行任務轉變的話，的確會讓飛行員的飛行時數以及他的任務配比改變。

共機加大擾台力道，也造成龐大油料費用負擔，空軍3型主力戰機中，幻象2000戰機操作費用最高，每小時油料費用115萬元，每架幻象機若每年攔截2次、機隊攔截200次就用了1.38億油料預算。因應共軍戰備警巡等軍事行動，所需油料、水電費大增，國防部去年5月曾向行政院申請動支中央政府總預算2024年度第一、二預備金，合計近28億元，其中油料費用16億6000萬元。

軍方人士指出，在西南空域擾台共機大多為慢速機、無人機，留空時間長，空軍要派出2架、4架戰機攔截，甚至可能更高的資源去應對，因此空軍在2020年底改變應處策略，共軍派出慢速機來，我方也派出C-130、P-3C等慢速機因應，留空時間等長，跟共機耗費同樣的成本，才不會落入與共軍打消耗戰的疑慮。

