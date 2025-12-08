共機雷達照射事件 陸駁回日交涉

→日本自衛隊戰機六日遭共軍遼寧艦艦載戰機殲十五以雷達照射。日本官房長官八日稱自衛隊在保持安全距離下執行任務，陸方則強烈敦促對方停止「滋擾」正常演訓活動的行為。圖為去年珠海航展上的殲十五。（中央社）

本報綜合報導

日本自衛隊戰機六日兩度遭大陸航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎七日向陸方強烈抗議。大陸外交部深夜回應稱，已當場駁回日方交涉，並提出反交涉，還批日方炒作此事，「渲染緊張局勢，誤導國際社會」。

大陸外交部網站七日晚間十一時許以外交部發言人的名義發布「就日方聲稱中國海軍艦載機對日本自衛隊戰鬥機『雷達照射』事答記者問」表示，大陸軍隊已就該問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，「日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。」陸方不接受日方所謂交涉，「已當場駁回」，並在北京和東京分別提出反交涉。

大陸外交部發言人表示，當前形勢下，「日方炒作所謂雷達照射問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心」。陸方對此堅決反對。並強烈敦促日方立即停止「滋擾」陸方正常演訓活動的危險行為，「停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄」。

對此，日本官房長官木原稔八日反駁陸方稱「自衛隊機干擾中國軍機飛行」的說法，強調「自衛隊機在保持安全距離的情況下執行任務」。

木原表示，六日下午在沖繩本島東南方的公海上空，執行領空侵犯應對任務的航空自衛隊戰鬥機，被大陸軍機多次進行雷達照射；自衛隊機與隊員均未受損。

他說：「當時自衛隊是在保持安全距離下執行任務。因此中方所稱『自衛隊航空機嚴重危害中國航空機安全飛行』的指控並不成立。」

木原說：「這次雷達照射屬於超出航空器安全飛行必要範圍的危險行為，對於此類事件的發生，我們深表遺憾，並已強烈抗議，嚴正要求中方防止再度發生。政府今後將冷靜且堅定地應對，也會持續關注中國軍方在我國周邊海空域的動向。」

另一方面，日本防衛省在雷達照射事件後，仍在沖繩本島與南大東島之間的海域確認遼寧號艦載機的起降活動，這是首次在該海域確認有艦載機起降。防衛省表示，已經透過自衛隊戰機緊急升空等方式，加強警戒監視與情報蒐集。

相較過去僅有的兩起雷達照射事件，防衛省這次反應時間大幅加快，不到十小時便對外說明。媒體分析，這反映日本政府意識到國際輿論戰的重要性。當前大陸正在國際社會積極批判日本，日本方面認為必須迅速對外發聲，揭露北京有問題的行動。