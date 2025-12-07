共機雷達照射日戰機 第一島鏈美中日角力1／日抗議共機「雷達照射」日機 中反嗆日滋擾訓練

中國兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎對此向中方強烈抗議。（路透社）

中國航空母艦遼寧號昨（6日）故意升空戰鬥機，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。日本防衛大臣小泉進次郎今（7日）指出，已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生。不過，中國海軍發言人卻反嗆，是日本戰機來干擾中國訓練。

戰機起飛，直衝天際，日本自衛隊F-15戰鬥機6號下午執行防衛領空任務，怎料卻遭到從中國航空母艦遼寧號升空的殲-15戰機兩度進行雷達照射，也就是戰機的雷達被啟動，並鎖定目標，代表已經完成發射飛彈的準備，極具挑釁意味。日本首相高市早苗：「這次所謂的雷達照射，是超越航空器安全飛行，必要範圍的危險行為，發生這種事件，我感到極度遺憾」。

日本防衛大臣小泉進次郎獲報後，7號凌晨和上午兩度指出，對於事件發生感到極為遺憾，日方已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生。日本防衛大臣小泉進次郎：「我們為了區域的和平和穩定，將堅毅且冷靜地，持續推進應對」。

不過中國卻反過來指責日本，解放軍海軍新聞發言人王學猛指出，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，危害飛行安全。中國央視主播轉述海軍新聞發言人王學猛：「日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動」。

日中兩國的衝突越演越烈，12月7號正值日本首相高市早苗發表台灣有事言論1個月，日本《讀賣新聞》報導指出，中國減緩了出口稀土給日本企業的許可手續，恐怕就是受到了日中關係惡化的影響，而在這場大國角力中，美國總統川普消極應對，英國《金融時報》7號就披露，日本對華府的態度感到失望，已經敦促美方給予更多公開支持。





