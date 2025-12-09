共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

日本航空自衛隊F-15。資料照片



日本與中國海空較勁意味濃厚，日方近日指控，日方F-15兩度遭到中共解放軍遼寧號的艦載機以雷達照射，日方強烈抗議，更加溫中日之間的緊張關係。沒想到，中共官媒央視訪問所謂的軍事專家，竟聲稱雷達照射就像打開手電筒，是正常操作；但是軍事專家表示，戰鬥機上的雷達用途，絕非一般的搜索，是進入瞄準模式，「鎖定之後，如同拿槍瞄準，只差扣板機」。

日本7日指控中共解放軍，共軍遼寧號的艦載機兩度以雷達照射，正在執行任務的日本航空自衛隊F-15戰鬥機。

但央視報導，軍事專家杜文龍聲稱，雷達照射就像手電筒看模糊目標，是基本的常規操作。央視強調，中方早就宣布訓練區域範圍，日本卻出動F-15戰機蓄意滋事，對中方海上編隊構成嚴重威脅。

對此，國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲坦言，「就開火前的最後一關了，所以被判定為高度的敵意行為，特別是他是在領空之外，也就是伴隨著遼寧號航艦戰鬥群遠海航訓，在出宮古海峽的時候，在台灣東北東方，也就是沖繩南方的位置，跟日本的軍機遭遇，就採用這種攻擊性的手法，這是非常不智的。」

蘇紫雲受訪時強調，軍事雷達有區分，一來是普通掃描來看目標，二來就是「鎖定」、「跟蹤目標」，若從目前雙方公開的說法，應該是「鎖定」，才會讓日本F-15戰機的警報器發出警報，日方才會認為共機的行為有敵意，「鎖定之後，如同拿槍瞄準，只差扣板機」。

