共機雷達照射日本F-15！美國發聲挺日、我外交部跟進

外交部發言人蕭光偉。李佳穎攝



中日關係持續緊張，解放軍殲-15戰鬥機兩度用雷達照射日本航空自衛隊F-15戰機，外媒報導，美國國務院發言人對外表示「中國的行為不利於區域和平與穩定。」而我外交部也跟進力挺日本，發言人蕭光偉譴責中國近期相關冒進作為，呼籲中方展現大國風範與責任。

日本首相高市早苗發表「台灣有事」的言論後，中日關係持續緊張，並未有轉圜，中國除了對日本祭出經濟制裁，共軍近期頻繁進行各類型軍事騷擾，兩度用雷達照射日本戰機，並與俄羅斯戰機在日本周邊聯合飛行。

廣告 廣告

對此。美國國務院發言人發聲明挺日本譴責中國「行動不利於區域和平與穩定」，並強調「美日同盟比以往更緊密」。而我國外交部也跟進譴責中國近期相關冒進作為，發言人蕭光偉呼籲，中方展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

蕭光偉提到，當前國際社會的高度共識是維持台海與印太區域的自由、安全與和平穩定，但令人遺憾的是，近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安。

蕭光偉表示，台灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，為維護自身安全以及台海和平穩定，我國會堅定維持台海現狀，並提升自我防衛力量與韌性，和區域民主國家共同致力維護區域的和平穩定與繁榮發展。

蕭光偉強調，面對外在威脅挑戰，政府會持續與所有理念相近國家協力合作，捍衛民主，並有信心、有能力與國人共同守護台灣的民主自由與安全。

更多太報報導

【一文看懂】韓國入境卡列「china」惹議 細數台灣近年在國際稱謂爭奪戰

日本青森強震 外交部：未傳當地台人、觀光客受災

王毅稱「七重鎖定」台灣地位 我外交部：講七千次也不會成真