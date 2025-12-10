共機雷達照射日本F-15！美國發聲挺日

▲中日因戰機雷達照射事件再掀爭端，美國國務院發聲明挺日本譴責中國「行動不利於區域和平與穩定」，並強調「美日同盟比以往更緊密」。圖為日本三澤空軍基地資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中日關係緊張，日本防衛省日前強烈抗議解放軍殲-15戰鬥機兩度用雷達照射日本航空自衛隊F-15戰機，中國則反批日方「有關炒作與事實完全不符」。對此，之前在中日外交爭端中並未明確表態的美國，由國務院發言人發聲明挺日本譴責中國「行動不利於區域和平與穩定」，並強調「美日同盟比以往更緊密」。

根據《路透社》報導，日本首相高市早苗上月7日在國會答辯的「台灣有事」相關言論，挑動北京敏感神經，兩國關係跌至谷底，至今未見緩和，解放軍軍機照射雷達則是最新一起衝突。

廣告 廣告

美國國務院發言人美國時間週二晚間針對中日軍機爭端表示，「中國的行動不利於區域和平與穩定」，並強調「美日同盟比以往任何時候更緊密、更加強大。我們對盟友日本的承諾堅定不移，雙方就此事和其他議題保持著密切聯繫」。

日本內閣官房長官木原稔對美國國務院的聲明表示歡迎，稱其「展現出牢固的美日同盟」，中國方面則尚未對此發表評論。

中日糾紛升級

解放軍殲-15戰鬥機用雷達照射日本F-15戰機，是近年來中日之間最嚴重的衝突，雷達照射被視為威脅，預示著潛在的攻擊，日本強烈抗議解放軍此舉十分危險，北京則反駁說是日本飛機干擾了中國的軍演。

中日外交緊張已經持續一個月，美國駐日大使多次發聲譴責中國力挺日本，但是美國總統川普與其他美國高階官員則大多保持沉默。知情人士向《路透社》透露，之前川普曾在致電高市早苗的通話中敦促她不要升級爭端。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

共機雷達照射日本F-15！中國曝音檔稱已通報 日方打臉：不接熱線

日本自衛隊戰機遭中國殲15雷達狂照！高市早苗強勢回應了

雷達狂照自衛隊戰機！中國解放軍嗆日本炒作：停止污衊抹黑