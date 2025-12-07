共機雷達照射空自戰機 日防衛相強烈抗議

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎7日凌晨召開臨時記者會，證實自共軍航艦上起飛的殲15（J-15）戰機，於6日傍晚起，兩度以雷達照射執行監控任務的航空自衛隊F-15J戰機；他除譴責共機危險行徑明顯違反飛航安全，也公開向中共表達強烈抗議。

「日本放送協會」（NHK）報導，小泉於當地時間7日凌晨2時左右（約臺灣時間7日1時）召開臨時記者會，主動發布最新資訊，表示從共軍「遼寧號」航艦起飛的殲15戰機，於當地時間6日下午16時32分左右（臺灣時間6日下午15時32分起），在沖繩群島東南方公海空域，以機載雷達對伴隨監控的空自F-15J戰機進行間歇性照射，時間前後約達3分鐘；而同型的殲15戰機，稍後又在當地時間下午18時37分至19時8分之間，對另一架執行監控任務的F-15J戰機，再度進行間歇性照射，時間總長更達30分鐘之久；所幸空自戰機與飛官均安然無恙，順利返回基地。

小泉強調，空自戰機當時正在執行例行任務、監控侵擾領空的共機動態，但共機遽然以雷達照射空自戰機的行徑不僅危險，更已明確違反航空安全；他除對這起事件「深表遺憾」、也公開向中共表達強烈抗議，嚴正要求避免再發生類似危險行徑。