共機雷達照射「如槍口抵太陽穴」！還長達30分鐘 日本自衛隊：若是美軍早反擊了

日本航空自衛隊的F-15戰機。示意圖。翻攝防衛省統合幕僚監部資料照



中共解放軍戰機6日對日本航空自衛隊F-15戰機進行兩度雷達照射，第2次更長達30分鐘。自衛隊官員形容，這宛如「拿槍抵住對方太陽穴」，如果是美軍「早就反擊了」。

根據日媒《集英社Online》報導，這起事件發生於日本時間6日上午7時過後，中國航空母艦「遼寧號」穿越沖繩本島及宮古島之間海域，在沖繩大東島以西的國際水域進行艦載殲-15戰機的起降訓練。由於地點接近日本的「家門口」，自衛隊隨時準備升空應對。

中國航空母艦「遼寧號」的行駛路徑。翻攝自小泉進次郎X

雷達照射持續30分鐘

然而，在自衛隊F-15升空後，解放軍殲-15竟兩度對自衛隊戰機進行雷達照射，第一次在6日下午4時32分至4時35分，持續約3分鐘，第二次在下午6時37分至7時8分，整整30分鐘，兩次雷達照射分別針對不同的自衛隊F-15戰機。

報導指出，戰機雷達照射有兩種用途，一種是搜索雷達，照射大片區域，以確認戰機位置及周遭情況；另一種則是火控雷達，即「鎖定」敵人戰機準備發射飛彈，而從照明強度來看，中共的雷達照射就是火控雷達。

這個動作震驚日本防衛省與自衛隊官員，一是史無前例。中國解放軍曾於2013年用火控雷達照射過一艘日本自衛隊艦艇，作為騷擾或恐嚇手段，但從未對戰鬥機進行火控雷達照射。

「遼寧號」艦載殲-15戰機在沖繩附近海域升空訓練。翻攝自小泉進次郎X

第二是更嚴重的持續時間，長達了30分鐘，雖然解放軍戰機是從約100公里外的位置進行雷達照射，但對最高時速達2800公里的F-15戰機來說，可說是近在身邊，「用火控雷達瞄準戰鬥機，就像用槍指著你的太陽穴一樣」。

小泉火速對外公開

一名自衛隊官員直言，「這是一種極其危險的行為」，在軍事上是不可想像的，如果發生在美軍身上，恐怕早就反擊了。另一名官員也說，這時雙方如果任一方發動飛彈襲擊，都不會令人感到意外。

中共不合常理的做法，讓日方感覺到事態的嚴重性。防衛大臣小泉進次郎在第二次照射後8小時，7日凌晨2時召開記者會公布這起事件。

2025年12月7日，日本防衛大臣小泉進次郎在防衛省舉行記者會。路透社

公開之前，防衛省及自衛隊內部也有呼籲謹慎的聲音，認為沒有造成實際傷害，向中方提出抗議，要求不得再發生就好，一旦公布可能會導致地面局勢升級，但小泉的幕僚認為，這並非飛行員即興做的決定，應是上級下達的指令，最終決定對外公開。

中國威脅恐成常態

小泉選擇凌晨召開記者會還有其他考量，包括美國當時是白天，且當天稍晚要與澳洲國防部長會晤，率先公布遭中國雷達照射一事，有助拉到盟友，事後果然成功獲得澳洲支持。

一名防衛省高官表示，未來中國在沖繩附近海域的軍事訓練可能會變成常態。一名自民黨的前防衛大臣認為，首相高市早苗的台灣有事言論，可能踩到了中國領導人習近平的虎尾，日本將不得不面對中國在經濟及軍事持續恐嚇的行為，日本民眾要做好準備。

