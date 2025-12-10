共機雷達鎖定日本戰機！矢板明夫：不但沒效果反讓國際社會更警惕

解放軍殲-15戰機12月6日在宮古海峽對日本自衛隊F-15J戰機進行雷達鎖定。 圖 : 翻攝自書劍雜談

[Newtalk新聞] 日本自衛隊戰機在沖繩外海遭到中國殲-15 長時間雷達照射，引發日本政府高度警戒。這類雷達照射通常被視為攻擊的前兆。日本防衛省第一時間公開事件，並向中國提出強烈抗議。中國則反指日本接近中國的演習區域進行干擾，雙方說法完全對立，情勢迅速升溫。資深媒體人矢板明夫表示，中國這次的做法不但沒有效果，還讓自己陷入更尷尬的位置。從結果來看，對中國並無實際好處，反而讓國際社會更警惕其行為。

廣告 廣告

矢板明夫9日晚間在臉書發文寫道：「日本政府認為，這次挑釁與高市早苗首相日前在國會的談話有關。高市說，台灣有事可能構成日本的存亡危機，引發中國強烈不滿。北京多次要求撤回，但高市堅持立場，沒有任何軟化。日本朝野也有共識：若在壓力下退讓，只會讓中國得寸進尺。中國以軍機雷達鎖定自衛隊戰機，加深了外界的疑慮，向世界展示中國正在採取危險的軍事行為。」

矢板明夫分析：「北京原本希望塑造『日本軍國主義復活』的敘事，但這次事件很快讓國際社會看見，真正升高軍事風險、挑釁周邊國家的，恰恰是中國。多名日本政府人士指出，中國近期多次在外交上拉攏支持者，希望擴大『反日』或『反美』的國際聲量。此次雷達事件，更像是在對日本施壓，試圖動搖高市內閣對台立場。然而，這種方式既粗糙又危險。長時間鎖定戰機本身就可能導致誤判，一旦擦槍走火，後果難以想像。」

矢板明夫提到：「中國國內經濟疲弱，社會不滿升高，使北京更需要一個外部目標來轉移焦點。這也使得中國在對外政策上顯得焦躁，像無頭蒼蠅，行動缺乏章法。挑釁日本似乎是一種『宣洩式外交』，但從結果來看，對中國並無實際好處，反而讓國際社會更警惕其行為。總結來說，中國這次的做法不但沒有效果，還讓自己陷入更尷尬的位置。高市內閣沒有讓步，日本理性的反擊，反而愈發顯得有理有據。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國不認舊金山合約茲事體大！謝金河：等於台澎地位退回馬關條約

德法專家：解放軍雷達鎖定事件不僅針對日本 帶有對美衝突陰影