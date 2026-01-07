共機頻擾台釀飛官疲勞？空軍司令部回應了

▲空軍司令部針對F-16失事召開臨時記者會說明。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明，媒體關注是否與共機頻擾台導致飛官疲勞有關，空軍司令部強調，飛行員任務派遣有一定的規範，人員一定要有足夠休息並採輪班制，但共機騷擾是空軍應負起的職責，還是會做相對應處，「我們責無旁貸！」

上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今失聯，全國民眾集氣盼平安歸來，對此空軍司令部今日召開記者會說明搜救最新進度，與此同時共機擾台仍不間斷，截至從昨日上午6時至今日上午6時，國防部偵獲11架次共機持續在台海周邊活動。

對此有媒體提問是否因共機侵擾導致飛官疲勞？空軍司令部強調，飛行員任務派遣有一定的規範，人員一定要有足夠休息並採輪班制，這部分有做風險管控，至於共機騷擾是空軍應負起的職責，還是會做相對應處，「我們責無旁貸！」

