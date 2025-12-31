共機「拍到台北101」？他貼同視角打臉一堆網紅

政治中心／綜合報導

中國近幾年來持續利用文攻武嚇的方式製造區域緊張，先前更無預警進行大規模軍演。對此，社群平台上流傳出解放軍軍機拍攝到台北101的畫面，並疑似有退將稱「看得到就打得到」，引發不少網友激烈討論。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今（31）日稍早發文，透露自己實拍的畫面，痛斥部分網紅「睜眼說瞎話」，繼續跟著解放軍恐嚇民眾。

央視日前在微博分享影片，其中可看到中國無人機起飛的畫面，後續則出現畫質灰白的影像。影片中可見台北101與台北大巨蛋，畫面左下角顯示「01：41：58」至「01：42：05」的時間標示。相關畫面曝光後掀起兩派討論，一派認為是真的，另一派則認為是監視器畫面後製的假訊息。對此，杜奕瑾在臉書指出，淡水河口到台北101的天際線角度，與碧山巖差異極大，不管是使用軍規設備或超長焦鏡頭，從淡水河口都拍不到與碧山巖一模一樣的天際線，除非是拿碧山巖的監視器畫面進行P圖。

廣告 廣告

中共軍機「拍到台北101」？他貼同視角「打臉一堆人」：差很大

杜奕瑾貼出自己實拍與微博流傳畫面對比照。（圖／翻攝杜奕瑾臉書）

隨後他也放上親自拍攝的實景照片，並表示：「淡水河口硬漢嶺高度為616公尺，相對台北101高度為509公尺。台北101遠在信義計畫區，從淡水河口的視角來看，這樣的比例明顯錯誤。剛好這個角度我出國時也曾從空中拍過，特別放上來給大家看看真實的台灣與正確比例，漂亮多了。感謝國軍守護台灣。」









原文出處：中共軍機「拍到台北101」？他貼同視角「打臉一堆人」：差很大

更多民視新聞報導

中30年前後軍演「台人一半變了」 作家批馬英九：8年洗1觀念

呂捷曝中國軍演「正常台人該有反應」 1句酸「舔共仔」態度

柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆：公然唬爛

