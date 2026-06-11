共機、軍艦瘋狂侵擾台灣領域 綠：鄭麗文訪美遭習近平打臉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者李鴻典／台北報導

民主進步黨今（11）天指出，國民黨主席鄭麗文的訪美行程還在進行，但「鄭主席」馬上就被「習主席」打臉啦！因為，從鄭麗文6月1日啟程訪美至今，我國國防部共偵獲中國軍機93架次、軍艦78艘次侵擾台灣海空領域。

國民黨主席鄭麗文的訪美行程還在進行。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

鄭麗文喊要和平？先叫習近平收手！民主進步黨在臉書發文說，鄭麗文訪美行程還在進行，而鄭麗文除了不停捧習，最常掛在嘴邊的就是「和平」兩個字，好像吹捧習近平 就能帶來和平，殊不知，「鄭主席」馬上就被「習主席」打臉啦！

廣告 廣告

民主進步黨指出，鄭麗文說：「習近平是中國最後一個對台灣有感情的人、對台灣有善意的人。」鄭麗文又說，國民黨守護中華民國憲法，並將扮演兩岸之間的「搭橋者」。

結果，從鄭麗文6月1日啟程訪美至今，我國國防部共偵獲中國軍機93架次、軍艦78艘次侵擾台灣海空領域。

更誇張的是，在昨天上午，中國5艘公務船竟然試圖假冒管轄權，透過無線電向3艘外國商貨輪廣播詢問隱私資訊、干擾自由航行，這不但違反國際法與國際公約，更嚴重危害我國主權。

民主進步黨提到，而針對中國海警在台灣海域的行為，美國國務院直接表示：「敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓」，顯見連美國人都把中國的惡行看得一清二楚！

全世界都看得見，只有鄭麗文、國民黨還在假裝看不到。砸壞你們所謂「和平之橋」的不是別人，就是習近平！民主進步黨重申，事實很清楚，台灣最大的威脅來源，就是中國。

更多三立新聞網報導

吳嘉隆向鄭麗文發公開信：你對美國的遊說「注定徒勞無功」

鄭麗文講座有中國黑幫駐守？傳反共中國人遭恐嚇 民進黨團：不應受威脅

鄭麗文講座驚見「中國黑幫」！恐嚇反共中國人 囂張嗆：我老大是郭良琪

諷鄭麗文訪美淪習近平傳聲筒！汪浩：回台續做2028總統夢

