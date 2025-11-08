共機18架次7共艦擾台 10架次越台海中線
國防部今天（11/08）上午發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，從昨天（11/07）上午6時至今天（11/08）上午6時止，偵獲共機18架次（逾越中線進入北部、西南及東部空域10架次）及共艦7艘、公務船1艘，持續在臺海周邊活動。
對於中共解放軍機艦動態，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控
與應處。
更多太報報導
中共第三艘航艦福建艦入列 國防部：掌握其能力妥適應處
中國今官宣「福建艦」正式入列 習近平授旗畫面兩天後才公開
共機38架次9共艦三面圍台 疑與福建號成軍有關
其他人也在看
中共26機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控
（中央社記者吳書緯台北8日電）國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲18架次共機，其中10架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共26機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。中央社 ・ 10 小時前
曼達尼、歐凱秀午餐會 進步派共商民主黨新局
歷史性紐約市長選舉落幕後僅一天，迅速崛起的進步派兩大代表人物6日便在皇后區共進午餐餐敘。候任紐約市長曼達尼(Zohran...世界日報World Journal ・ 1 天前
歐洲價值高峰會 各國專家學者與政治人物與會 (圖)
歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）舉辦的第11屆「歐洲價值高峰會」（European Values Summit）5、6日在布拉格登場，會議聚焦主題之一為台海安全，各國專家、學者與政治人物與會。中央社 ・ 11 小時前
馬尼拉南海對話 台灣團分享台海戰略重要性
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）2025年「馬尼拉南海對話」5日至7日舉辦，台灣團隊在多場分組討論中發表見解，與各國學者、官員深入交流，強調「三海連動」以及台灣在印太安全格局中的戰略重要性。中央社 ・ 1 天前
「赴陸登錄系統」花費高達864萬？陸委會澄清：僅編列30萬元預算
有媒體報導陸委會為辦理「國人赴陸港澳登錄系統」共編列864萬元預算，達成率卻不到5%。對此，陸委會昨（7日）澄清，「國人赴陸港澳登錄系統」只編列30萬元預算，相關報導明顯誤解，希望各界勿再引用錯誤資訊，並支持政府保護民眾權益之努力與用心。鏡報 ・ 11 小時前
賴親令不要綠電、2027年前重啟核三？總統府急發聲
外傳賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」，總統府今天否認，強調總統的能源政策立場從未改變。對於核三廠是否重啟，政府將秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對。台電若依法提出計畫，政府將尊重專業審查，總統從未指示或訂定任何重啟時間表。行政院長卓榮泰也表示，核能要不要重啟由專業來判斷。中時新聞網 ・ 1 天前
中國再搗亂！國軍偵獲47機艦出海擾台 31架次越中線闖我空域
即時中心／林韋慈報導國防部今（7）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（6）日上午6時至今日上午6時，共偵獲38架次中國軍機出海擾台，其中31架次逾越海峽中線進入我空域；另有中國軍艦9艘，持續在台海周邊活動。對此，國軍持續嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。民視 ・ 1 天前
官宣！陸第三艘航母「福建艦」正式入列 習近平登艦視察
《新華社》今證實，大陸第三艘航母、也是首艘採用電磁彈射型的航母福建艦，5日在海南省三亞市軍港舉行入列授旗儀式，大陸國家主席習近平出席並登艦視察。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風北轉接近臺灣 水利署加強防汛整備
因應鳳凰颱風極可能穿越呂宋島後將北轉接近臺灣。10日下半天起至12...TCnews慈善新聞網 ・ 10 小時前
「怪物級」鳳凰颱風要侵台了！這天晚上登陸 「搖滾區曝光」豪雨灌全台
今年第26號颱風「鳳凰」目前仍在菲律賓東方海面上，但中央氣象署預計其路徑將會北轉、直撲台灣而來，預估後天週一（11月10日）發布海上警報，並可能在隔天週二（11月11日）也發布陸上颱風警報。根據氣象署最新發布的120小時颱風暴風圈侵襲機率，首當其衝的「搖滾區」為台南市、高雄市和澎湖縣，且全台都可能會有雨勢。鏡報 ・ 11 小時前
力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內
美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）週五（11/7）宣布，旗下的低價版「Amazon Bazaar」電商服務平台將擴大至14國市場，包括台灣在內。太報 ・ 10 小時前
影/曼達尼挾「三大優勢」 當選紐約市長 張延廷：川普慘了
美國民主黨籍參選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市市長，退將張延廷認為，曼達尼具備「年輕、得票率高、地位具指標性」三大優勢，未來有機會成為民主黨內與美國總統川普分庭抗禮的重要人物。中天新聞網 ・ 10 小時前
蕭美琴歐洲議會發表演說 綠委讚國際對台支持新高度
副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。中時新聞網 ・ 10 小時前
突破！蕭美琴出席IPAC年度大會發表演說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在，在在外交部長林佳龍陪同下，出席IPAC於歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan：ATrustedPartnerinaVolatileWo...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 3 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 1 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 2 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 9 小時前