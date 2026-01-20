共機2架次6共艦擾台 1架次越台海中線
國防部今天（1/20）發布中共解放軍在台海周邊海、空域動態，從昨天（1月19日）上午6時起至今天（1月20日)上午6時止，偵獲共機2架次(逾越中線進入北部空域1架次)及共艦6艘，持續在台海周邊活動。
對於中共解放軍機艦在台海周邊活動，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
我將採購20萬架無人機！1.25兆軍購「可公開內容」曝 國防部揭7大項
國防委員會「機密資料被帶走急追回」 沈伯洋還原情況…黃國昌辯：僅30秒
藍白欲自提1.25兆國防特別預算版本 顧立雄：沒有必要
