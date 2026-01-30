共機26架次6共艦擾台 19架逾越台海中線
國防部今天（1/30）發布中共解放軍在台海周邊海、空域動態，從昨天（1/29）上午6時起，至今天（1/30）上午6時止，偵獲共機26架次（逾越中線進入北部、中部及西南部空域19架次）、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。
對於中共解放軍在台海週邊動態，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
事實上昨天下午15時29分起，中共解放軍又對台灣發動所謂「聯合戰備警巡」，實質上侵犯台灣海空域。
國防部昨天傍晚發布新聞稿指出，自1月29日1529時起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。
對於共軍所謂「聯合戰備警巡」的侵擾動作，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
