共機30架次擾台 17架次逾越台海中線
〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今(16)日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機30架次，其中17架次逾越台海中線進入北部、中部、西南、東部空域。
國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲30架次中共軍機、7艘次中共軍艦、1艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。
國軍資料顯示，4架次共軍主、輔戰機侵擾我北部空域；22架次共軍主、輔戰機及無人機侵擾我西部空域，其中13架次逾越中線；1架次共軍輔戰機進入我西南空域；3架次共軍無人機進入我東部空域。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
