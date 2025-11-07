共機38架次9共艦三面圍台 疑與福建號成軍有關

外傳中國第三艘航空母艦福建艦（舷號18）已於2025.11.05於海南島榆林軍港舉行入列成軍典禮，並由中國國家主席、中共中央軍委主席習近平親自主持，正式加入戰鬥序列。摘自呂禮詩臉書



中共解放軍昨天（11/06）下午對台灣發動所謂「聯合戰備警巡」，根據國防部今天（11/07）公佈中共解放軍臺海周邊海、空域動態顯示，從昨天上午6時起至今天上午6時止，共偵獲共機38架次（逾越中線進入北部、中部及西南空域31架次）及共艦9艘，持續在臺海周邊活動。而各種跡象顯示，可能與外傳11/5成軍的中共第三艘航空母艦福建艦成軍加入戰鬥序列有關。

國防部2025.11.06公布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，自11.5上午6時至11.6上午6時止，偵獲共機12架次（逾越中線進入北部及西南空域12架次）及共艦10艘，持續在台海周邊活動。國防部

由於日前傳出中國國家主席習近平搭專機於11/05飛往海南島主持中共第三艘航空母艦福建艦入列成軍典禮，而隔天11/06 中共解放軍即出動大批機艦演練三面圍台之勢、大動作侵擾台灣，研判可能有福建艦航艦打擊群的參與。

廣告 廣告

中國軍方公布第三艘航母「福建號」的海試畫面。翻攝新浪網

對於中共解放軍大批共機與共艦侵擾，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

更多太報報導

習近平已抵三亞 料將主持「福建號」航母入列式

殲-16等20共機出海假借「聯合戰備警巡」擾台 13架越台海中線

美情報揭中國用阿聯技術升級飛彈 強化共機在台海空優