共機5年擾台暴增15倍！樊啟明曝民進黨「沒寫出來的事」：漏分析前因後果？

民進黨中國部今（1）日表示，共機擾台已從零星行動，演變為高頻率與日常化的常態操作，過去5年共機擾台架次急遽攀升，成長近15倍。資深媒體人樊啟明表示，這份報告沒寫出來的是，2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，無疑是導致台海軍事態勢出現根本性「質變」的轉捩點；樊強調，執政黨在提醒國人的同時，是否漏分析為何形成這幾年台海嚴重緊張最關鍵的前因後果？

民進黨中國部指出，中國共機擾台已從零星行動，演變為高頻率與日常化的常態操作。過去5年共機擾台架次急遽攀升，從2020年380架次、2021年960架次、2022年1738架次、2023年4734架次、2024年5107架次、2025年持續維持在5709架次的高頻程度，成長近15倍；民進黨中國部認為，這種量級與節奏，清楚顯示中國已將台海納入其「灰色地帶行動」的核心場域，用以測試威懾效果、消耗防衛資源，並想藉此逐步推移既有安全邊界。

對此，樊啟明今在臉書表示，上述數據實在驚人，但他直言，這份報告沒寫出來的是，2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，無疑是導致台海軍事態勢出現根本性「質變」的轉捩點。

樊啟明指出，從數據來看，裴洛西訪台前共機活動主要集中在台灣ADIZ西南角落，對海峽中線仍有一定程度的克制，而裴洛西訪台提供則中共政治藉口，一舉打破維持多年的中線默契。自2022年下半年起，共機越過中線的架次出現爆發式增長，並迅速常態化，共軍行動模式也從單一方向的「點狀騷擾」，升級為全方位「圍島戰備警巡」。裴洛西訪台與共機擾台趨勢有直接的因果關聯，而其性質更接近於「戰略破口」。

「共軍對台威脅加劇是事實，以目前情況提升自我防禦能力也確屬必要」，不過樊啟明強調，執政黨在提醒國人的同時，是不是漏了分析為何形成這幾年台海嚴重緊張最關鍵的前因後果？

