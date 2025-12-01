共浴人妻還嗨拍片！小王挨告詭辯：才10次

新北有男子介入他人婚姻。（示意圖／翻攝自pixabay）





一名男子「阿鈞」（化名）明知女子「小君」（化名）已婚，仍介入其與丈夫「阿綠」（化名）長達4年的婚姻關係，不僅互稱老公、老婆，還多次共浴、發生性行為，並拍攝性影像，重創元配身心。

判決書指出，小君與阿綠婚姻維繫超過15年，育有一名子女。阿鈞明知小君已有婚姻關係，仍與其發展長達4年的婚外情。

期間雙方互稱老公、老婆，傳送曖昧訊息，並一同洗澡、發生性行為，甚至拍攝性影像，已嚴重破壞阿綠原有的婚姻關係與家庭生活圓滿，造成阿綠精神上重大痛苦，因而提告求償200萬元。

阿鈞於庭審中坦承有侵害配偶權的行為，但辯稱阿綠所述部分細節有誤，主張自己與小君實際交往僅近2年，性行為次數也僅約10次。

法官認為，阿鈞與小君的行為已明顯超出一般男女正常社交往來，依社會通念，與他人妻子互稱老公、老婆、共浴及拍攝性影像，均已違背善良風俗，屬於重大情節的不法侵害行為。

法院審酌該行為對婚姻關係的破壞程度，以及對阿綠造成的嚴重精神痛苦，並須尋求醫療協助等情狀，認為就非財產上損害部分，判賠50萬元為適當，超過部分金額則無理由，不予准許。

