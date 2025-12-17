共演《神鬼傳奇2》卻沒在片場碰面！布蘭登費雪對談巨石強森 認《我的鯨魚老爸》的成功是因他支持！

(Photo by M. Caulfield/WireImage)

1.布蘭登費雪與巨石強森坦言《神鬼傳奇2》合作時其實從未在片場碰面。

2.費雪感謝強森力挺《我的鯨魚老爸》，稱他是作品成功的「教父」。

3.強森透露費雪在威尼斯的感動瞬間，啟發他接演新片《重擊人生》。

【文／克里斯蒂】好萊塢暖心名場面再添一筆！奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）與巨石強森（Dwayne Johnson）近日於《綜藝報》（Variety）與《CNN》合作的「Actors on Actors」系列節目重聚，兩人相隔二十多年正式坐下深聊，意外揭露當年合作《神鬼傳奇2》（The Mummy Returns）時，其實從未同框見過面的幕後秘辛。費雪更在訪談中深情表示，他能以《我的鯨魚老爸》（The Whale）迎接事業高峰，「巨石強森的支持是關鍵」，讓影迷直呼：「這友情太感人！」

在節目中，費雪笑說，當年《神鬼傳奇2》裡他飾演的「瑞克」與巨石強森飾演的「魔蠍大帝」激烈交戰，但片場實際上他見到的「只是貼在棒子上的膠帶」，兩人正式碰面竟是在電影宣傳活動上。「我當時甚至不知道你是誰，因為我不追摔角，」費雪坦白說，但當劇組通知巨石強森可能加入，他立刻喊出：「這是天才級選角，我們能邀到他就太幸運了。」費雪盛讚強森擁有「能把反派演到讓人又愛又恨的巨大能量」，早已預見他能在好萊塢大紅。

巨石強森也回以「送上一束花」的誠意告白，他感動表示，自己從 WWE 跨界電影時備受質疑，「你本可以拒絕我，但我收到的回覆卻是『布蘭登很願意，他完全支持』。那對我而言意義重大，是改變人生的關鍵時刻。」兩人首度對談就互相示愛，氣氛溫暖又真摯。

《神鬼傳奇2》劇照

然而訪談高潮，是費雪提起《我的鯨魚老爸》在威尼斯影展獲得六分鐘起立鼓掌的瞬間。他說自己當時「腦袋一片空白，完全是全新的震撼體驗」，而巨石強森第一時間也在社群上分享該片段，寫下深情鼓勵，讓費雪激動直呼：「你是這部作品的教父！」強森則回答：「看到你感動，我也跟著哭。你撕開自己，呈現了真實，那是所有演員夢寐以求的時刻。」

《我的鯨魚老爸》劇照

強森更透露，正是費雪在威尼斯的那段「真心流露」，啟發了他接下新片《重擊人生》，「我當時心想，我也想找到屬於自己的那個角色，那種能讓人靈魂被撼動的作品。」兩人一來一往，不只回憶起影壇起步的艱辛，更展示跨越二十年的深厚友誼。這段兄弟情讓網友紛紛感動留言：「真正的英雄相惜！」「他們的成功都不是偶然，而是善意與努力累積的結果。」

《重擊人生》劇照

