共產黨來了》紐約選出第一位共產主義市長 民調顯示８０萬紐約客準備出逃
新當選的紐約市長曼達尼誓言不會與川普總統的移民政策合作，他痛罵美國移民及海關執法局（ICE）是流氓機構。（圖片來源／Zohran Mamdani臉書）
美國最大城市紐約市終於選出一位主張共產主義的市長了，民主黨眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）在11月4日的紐約市長選舉勝出，34歲的馬姆達尼當選，寫下3個驚人的紀錄：紐約市從1892年有選舉紀錄以來出現第一位穆斯林和印度裔市長、最年輕的市長、第一位主張共產主義的市長。
烏干達出生的曼達尼贏得這場歷史性勝利，引發全球各國左右派兩極反應，從非洲烏干達的自豪到以色列的焦慮，再到歐洲左翼人士的歡欣鼓舞，連伊朗議員和哈瑪斯社交媒體頻道也表示讚揚。
哈瑪斯和以色列反應兩極
哈瑪斯透過社群媒體Telegram發表賀電，稱讚曼達尼的勝利是「人道主義政治的道德勝利」。而伊朗的國會議員阿布卡西姆·賈拉雷告訴伊朗國際電視台，曼達尼的勝利「表明『以色列去死』口號的力量」。
右派媒體《美聯社》的報導同樣較為高調，曼達尼將出任第111任市長。此前他成功轉型，代表那些對飛漲的生活成本感到失望、對醜聞纏身的老牌政界人士不滿的紐約市民，發出振奮人心的聲音。
這次選舉投票人數突破200萬，創下1969年以來紐約市市長選舉的最高參與度，曼達尼最終斬獲50.4%的過半選票。
歐洲議會的左翼聯盟聯合主席法國議員奧布里形容，這場勝利「在川普的世界裡帶來的巨大希望」。
但是以色列反應激烈，國家安全部長格維爾表示，曼達尼當選將永遠被銘記為反猶太主義戰勝常識的時刻，還痛批他是哈瑪斯的支持者和以色列的仇恨者。
右派保守的共和黨總統川普在自家社群媒體直接開罵「民主黨人抬出一個100%的瘋子，他們越界了。雖然我們以前選出過激進的左派份子，但這有些荒謬。」
川普揚言將扣留給紐約市的聯邦撥款
在紐約市長選舉前一天，11月3日，總統川普突然宣布支持昔日政敵、前紐約州長科莫(Andrew Cuomo)，這位終身民主黨員如今以無黨籍身分參選紐約市長。
儘管科莫不領情，但是川普接受CBS節目「60分鐘」專訪後不久傳出。川普受訪時再次威脅，一旦曼達尼當選市長，他將扣留給紐約市的聯邦撥款，甚至威脅要驅逐曼達尼。
川普解釋說，「對一位總統來說，要撥大筆經費給紐約會很困難，因為如果讓一個共產主義者治理紐約，那麼你送去的錢只是在浪費。」
右派媒體《紐約郵報》紙本的頭版直接宣稱紐約市是「紅蘋果」，在其周三紙本報紙刊登曼達尼手持紅色鐮刀錘子的圖片，標題為「準備好了嗎，Zo！」，鐮刀錘子是蘇聯的標誌，也與世界各地的馬克思主義和社會主義運動聯繫在一起。《紐約郵報》的老闆為福斯新聞創始人梅鐸（Rupert Murdoch）。
《紐約郵報》記者麥卡錫（Craig McCarthy ）在一段宣傳該報選舉後封面的影片說道：「這將是紐約市史上首次出現這種極左派市長。我們將看到這位年輕的眾議員會給紐約市帶來哪些挑戰，以及他作為一位社會主義市長，在管理美國資本主義中心城市時會面臨哪些挑戰。」
《紐約郵報》頭版的圖片驚現鐮刀
曼達尼周二擊敗前紐約州州長安德魯·科莫，這是6月民主黨初選的複賽，共和黨候選人柯蒂斯·斯利瓦遠遠落後，排名第三，當天傍晚時候承認敗選。
4日晚間，曼德尼發表激情澎湃的勝選演講，堅持社會主義路線，並大膽承諾將兌現全面的施政綱領，他也譴責仇視伊斯蘭教的言論。
經濟政策方面，他主張提高企業稅率，對紐約市最富有的1%居民徵收額外的統一稅，凍結近百萬居民的租金上漲。
2026年1月曼達尼將正式上任，因為他的政策對富人與中產階級不利，選前民調顯示，若馬姆達尼當選市長，近百萬紐約市民準備逃離紐約，或將引發美國史上最大規模的人口外流。
民調機構J.L. Partners選前做的民調顯示，紐約市840萬居民中，約有76.5萬人準備離開。約9%的紐約市民表示，如果曼達尼當選為第111任市長，他們「肯定」會離開這座城市。
此外，這位連任三屆的皇后區眾議員還誓言不會與川普總統的移民政策合作，他痛罵美國移民及海關執法局（ICE）是一個流氓機構，他發表勝選感言時，誓言要在市府任內對抗被川普分化對立且專制的政府。
新市長主張公車免費、提高企業稅、徵收富人稅
面對極端分化的美國政治世界，中立的英國媒體如BBC評論說，曼達尼贏得漂亮，但未來面臨諸多挑戰，全美公共廣播電台（NPR）報導坦言憑藉極左派的政見贏得選舉，核心政見是讓紐約市的生活成本更低，包括免費公車、凍結租金、普及兒童保育以及提高最低工資到每小時30美元，相當於900元台幣。
曼達尼之所以支持共產主義，與生長背景有密切關係。據媒體介紹，曼達尼1991年出生於非洲烏干達，父母是印度裔，父親為哥倫比亞大學政治學者馬穆德．曼達尼（Mahmood Mamdani），母親為知名電影製片人米拉．奈爾（Mira Nair）。
Mamdani家族由烏干達首都康培拉（Kampala）遷至南非開普敦，7歲時全家移民美國紐約，直到於2018年取得美國公民身分，曼達尼自稱是「民主社會主義者」。
出生於烏干達，取得美國公民8年後當選市長
曼達尼畢業於學風自由的紐約布朗克斯科學高中（Bronx High School of Science）及緬因州波德恩學院（Bowdoin College），主修非洲研究。他長期在多元族裔環境中成長，關注社會正義與反殖民等議題。
Mamdani從2021年起擔任紐約皇后區阿斯托利亞（Astoria）區的州眾議員。他和敘利亞裔、28歲的妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）年初結婚，兩人居住在阿斯托利亞的租金穩定（Rent Stabilization）公寓，這類住房的房租漲幅受合約限制。
曼達尼臉上總是掛著笑容，唱過饒舌、參與社福與助選，他是標準的網路斜槓世代。他投入政治運動不到10年，奇蹟般在紐約市和民主黨內掀起巨浪，讓美國凋零的進步左派政治潮流再次復甦。
