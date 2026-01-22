共產？《明日方舟：終末地》首日爆發重大災情，PayPal驚傳隨機盜刷「共享錢包」亂象

由鷹角網路出品、艾瑞爾代理的 3D 即時策略 RPG《明日方舟：終末地》（Arknights: Endfield）於今日（22）正式展開全球公測，吸引了大量玩家第一時間登入體驗。然而，開服僅數小時便傳出非常嚴重的付費系統災情，許多玩家在社群論壇與實況中回報，遊戲內的 PayPal 付款功能出現了離譜的帳號連接錯誤，被玩家社群諷刺這才是「真正的抽卡遊戲」，因為你永遠不知道你儲值的筆錢會刷在誰的帳號上。

首日就出現重大金流問題。（圖源：明日方舟:終末地／Getty Images 編輯合成）

根據受災玩家與論壇 Reddit 的整理資訊，這項 Bug 讓玩家在試綁定或使用 PayPal 購買月卡、通行證時，系統會錯誤連結到其他陌生人的 PayPal 帳號。這代表當甲玩家想要課金時，可能會直接跳過任何安全驗證，變成由乙玩家的 PayPal 帳戶付款；反之，許多受害者在完全沒有開啟遊戲的情況下，手機卻跳出多筆不明的外幣扣款通知，眼睜睜看著自己的存款被世界各地的陌生人「免費」刷卡。

針對此一涉及金流安全的重大事故，官方已經緊急公告，宣布 PayPal 支付渠道暫時關閉並進行維護，同時呼籲玩家改用其他付款方式。官方承諾將針對異常的道具發送與扣款問題進行後續處理。目前除了 PayPal 以外的付款方式都運作正常，但開服首日即發生如此嚴重的個資與金流事件，已經讓不少玩家擔心，而後續的補償方案也成為全球玩家關注的焦點。