共用免治馬桶好噁？日女主播拒用遭炎上 醫師回應：我也不用

免治馬桶已成為許多家庭必備品，在日本尤其盛行，不過，朝日電視台主播田中萌近日在節目中親吐「從來不用溫水沖洗功能」，原因是許多人用過，對衛生有疑慮，讓許多網友很不滿，大酸她是「大便沒擦乾淨的主播」。

據《鏡週刊》報導，田中萌日前在節目中表示，從來不用免治馬桶的沖洗功能，原因是因為許多人用過，她對衛生感覺疑慮，覺得噁心。節目播出後，田中萌受到大量批評，包括前議員宮崎謙介公開表示：「光用衛生紙根本無法徹底清潔啊！」，藝人千原Junior更不客氣說：「我的觀點是，沒有沖洗才真的髒！」還呼籲眾人應百分百信任日本科技技術。

不過，另有網友支持田中萌，其中一人表示自己曾清潔家裡的免治馬桶，發現平常使用的「自動清潔」功能完全不能相信，馬桶仍是髒得令人無法接受，還有網友也說絕不使用公廁的免治功能，「連坐墊都不敢坐。」

此外，肛門專科醫師大和彩乃也明確表示，她也拒絕使用免治馬桶，但理由是擔心過度清潔會造成肛門傷害，譬如說部分人會把水柱強度設定「強」，獲直接沖洗肛門內部，如此一來會過度刺激或傷害直腸黏膜，造成直腸發炎或潰瘍。

至於有部分人會使用免治馬桶的水流刺激肛門，幫助排便，大和彩乃認為這是錯誤觀念。生為醫師，她認為免治馬桶的水柱強度應調到最小，清潔範圍僅限肛門周遭的外層皮膚，減少健康疑慮。

