共用浴巾+內褲混洗20年！她長大突醒悟驚：太噁心
生活中心／杜子心報導
不少人長大後才發現，原來從小熟悉的家庭生活習慣，竟然暗藏不少衛生風險。近日一名女網友發文分享，自己家裡多年來存在的「壞習慣」，包括全家共用浴巾、內衣褲與襪子全部丟進洗衣機混洗，直到自己進入高中後才意識到這些做法其實相當不健康，回想起來更是直呼崩潰，貼文曝光後立刻引發大量網友討論。
原PO表示自己長大才發現，家裡一些衛生習慣非常不好。（圖／翻攝自Dcard）
原PO在網路論壇《Dcard》以「那些長大才知道的，家裏的壞（噁）習慣」為題發文表示，從小到高中以前，家裡都是全家人共用同一條浴巾，有時輪到自己洗澡時，浴巾還是濕的怎麼擦都不乾，只好另外拿新的使用，卻反被爸媽責怪浪費。後來她才發現，家中的浴巾幾乎都是幼時買奶粉贈送的，至少用了20年，上頭還布滿洗不掉的黑點，但父母仍捨不得丟。另一個讓她受不了的習慣，是全家衣物包含內褲、內衣與襪子通通混洗，直到她發現內褲褲襠經常發霉，才意識到分泌物根本無法靠洗衣機洗乾淨，之後才改成自己手洗。
有網友分享小時候阿公都直接拿湯鍋湯匙喝湯。（示意圖／民視新聞資料照）
貼文曝光後，引來不少網友分享自己家裡也是一樣的狀況，不過自己也是平安健康的長大了，另外也有許多網友分享類似經驗，「在家吃飯的時候阿公都直接拿湯鍋湯匙喝湯，從小到大都這樣所以沒什麼感覺，直到有一次表妹看到說好噁」、「以前家裡說用牙線會讓牙縫變大跟流血，結果大學之後才發現那只是讓牙縫恢復正常，流血也只是牙縫還不習慣，自費矯正後學到更多潔牙知識，但回家還是被打臉，長輩牙齒也都壞光光，只能說顧好自己就好」，讓不少網友感嘆，許多衛生觀念其實都是家庭養成的。
