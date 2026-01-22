共砍69刀！蘆洲啃老逆子「嫌錢少」狠殺老父母 相驗死因曝光

廖男涉嫌殺害老父母，逃亡45小時被抓。讀者提供



震驚全國的新北市蘆洲區蔥油餅夫妻雙屍案，警方日前逮捕涉有重嫌的36歲啃老的獨子36歲廖男，依照警方初步調查，廖男嫌零用錢太少，當晚向母親要5000元，先遭拒絕但最後母親心軟給錢，廖父返家後又因此事與廖男爭執，廖男一氣之下就將老夫妻殺害。今天（1／22）下午檢察官進行遺體相驗，確認廖父廖父身中26刀，廖母則被狂砍43刀，與原先相驗時13刀足足多了30刀，廖男行兇時共砍了69刀，令人髮指！

回顧整起案情，36歲廖嫌不滿長期受到父母管教，無穩定工作僅偶爾打零工，沉浸手遊，每月生活費都向父母索取零用錢。

廣告 廣告

廖嫌17日當晚向母親要5000元，母親不情願仍答應其要求，廖父9時許返家後得知情況，對廖嫌念了幾句。廖嫌一氣之下，拿出一周前在電商平台購買的開山刀，26刀砍死父親後，再以43刀砍死母親，確認兩老斷氣後，廖嫌走到廚房清洗兇器，隨後出家門逃逸。

廖男把行兇開山刀藏進機車車廂，隨後搭計程車往新莊逃逸，19日晚間6時15分於新莊新泰路216巷，被警員逮捕。檢方認廖嫌有逃亡、滅證之事實，裁定羈押禁見獲准，全案朝《刑法》「殺害直系血親尊親屬罪」偵辦。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背