共築世代共融家庭 教育部推出《我和我的家人》系列手冊

為了回應我國邁入超高齡與家庭型態多元發展的社會趨勢，教育部已發行《我和我的家人—青年世代》、《我和我的家人—中年世代》及《我和我的家人—高齡世代》系列家庭教育手冊，分別針對青年世代、中年世代及高齡世代量身設計，引導不同年齡層在家庭中學習理解、溝通與支持彼此，強化代間互動與家庭凝聚力。

教育部終身教育司家庭及高齡教育科科長黃鈺維表示，教育部發行系列家庭教育手冊依據不同生命階段所面臨的家庭角色與挑戰進行規劃。青年世代篇著重於如何理解父母與祖父母的想法、陪伴長輩及調適自我生活與家庭期待之間的關係；中年世代篇則聚焦於同時照顧長輩與成年子女的雙重角色，提供照顧壓力調適、溝通衝突化解與正向互動建議；高齡世代篇則引導長者學習自我照顧、表達關心與支持子女，並建立良好的祖孫互動模式，讓愛與尊重在家庭中雙向流動。

黃鈺維科長表示，《我和我的家人》系列手冊除可於各地家庭教育中心及樂齡學習中心借閱外，相關電子檔也已上架於教育部家庭教育資源網「社會大眾學習資源」專區（https://pse.is/8h9pze），歡迎社會大眾線上閱覽或免費下載使用。

教育部指出，手冊內容以「問題導向」與「行動建議」為核心架構，透過常見家庭情境說明，搭配具體可行的做法，引導讀者從同理、傾聽到實際行動，逐步建立正向的家庭互動關係。整體設計語言溫暖、插圖親切，降低閱讀門檻，讓家庭教育不再停留於抽象理念，而能落實於日常生活之中，成為每個家庭可隨時翻閱、實際運用的參考工具。

教育部表示，《我和我的家人》系列手冊不僅是親職與家庭教育的學習資源，更是推動世代共融與終身學習的重要一環。未來也將結合家庭教育中心、樂齡學習中心、社教機構及長青學苑進行推廣，期盼透過系統化、多元化的學習素材，陪伴國人在人生不同階段中，學會好好說話、好好傾聽，攜手打造理解、尊重與支持彼此的幸福家庭。