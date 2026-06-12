共築健康城市 桃市圖、林口長庚簽合作備忘錄

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桃園市立圖書館與林口長庚紀念醫院在桃園市立圖書館總館正式簽署合作備忘錄。（圖：桃園市教育局提供）

▲桃園市立圖書館與林口長庚紀念醫院在桃園市立圖書館總館正式簽署合作備忘錄。（圖：桃園市教育局提供）

文化閱讀正式走進醫療場域！桃園市立圖書館與林口長庚紀念醫院，於昨（十二）日在桃園市立圖書館總館正式簽署合作備忘錄。這項舉措象徵著文化閱讀與醫療照護兩大公共服務體系正式攜手，未來雙方將深度結合閱讀推廣、健康教育及人文關懷資源，共同打造兼具知識力與健康感的城市生活，落實桃園市長張善政推動健康幸福城市的施政願景。

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面對高齡化社會及民眾日益重視健康生活的趨勢，桃園市立圖書館長施照輝表示，圖書館已從傳統借閱空間轉型為社會參與的重要平台。閱讀不僅是知識的累積，更是陪伴與療癒的力量，本次與林口長庚醫院合作，期盼透過資源共享，讓圖書館成為推廣健康識能與人文關懷的重要據點。

林口長庚醫院院長陳建宗亦指出，醫院除了提供優質醫療照護外，也持續致力於健康促進。此次簽署合作備忘錄，象徵醫療與閱讀資源跨域整合的重要里程碑。未來除了院內醫師受邀至圖書館進行健康講座外，亦將透過播放院方製作的衛教影片，讓專業醫療資訊以更貼近生活的方式融入民眾日常，共同打造宜居的城市環境。

此次合作內容涵蓋四大面向，包含健康講座、閱讀推廣、館藏資源共享及健康教育。桃園市立圖書館特別邀請林口長庚紀念醫院腎臟科系臨床毒物中心主任顏宗海醫師，主講「無毒餐桌」健康講座；以及內分泌暨新陳代謝科醫師蔡松昇，主講「三高預防的生活管理」志工專場講座，透過生活化的內容提升市民健康識能。

此外，林口長庚紀念醫院將定期向桃園市立圖書館龜山分館借閱館藏圖書，供院內同仁閱讀，讓公共閱讀資源延伸至醫療現場；圖書館亦將於機場捷運長庚醫院站的自助借還書服務據點增設繪本及育兒書籍，提供親子家庭更便利的服務。同時，雙方也規劃結合長庚養生文化村辦理生態走讀，促進閱讀、健康與環境教育連結。