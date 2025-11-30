共築友善城市 南市社會局舉辦5場家庭野餐日





南市社會局昨日分別於南瀛綠都心、歸仁美學館、玉井運動公園、永康小橋公園及台南市立馬術場舉辦「2025家庭野餐日」，吸引逾千市民攜家帶眷共襄盛舉。黃偉哲市長與社會局長郭乃文一同到場與民眾同樂。現場草地鋪滿彩色野餐墊，孩子們奔跑嬉戲，空氣中洋溢著滿滿的幸福氣息。

黃偉哲市長表示，在忙碌的生活中，我們常常忘了放慢腳步。今天，希望大家暫時放下手機、放慢步伐，與家人朋友一起在大自然中聊天、遊戲、笑一笑，讓幸福更靠近。黃市長也特別感謝社會局、衛生局、警察局等單位與在地社福團體協力，讓活動中不僅有親子遊戲、音樂表演，還安排了親子手作與社區宣導，實現「家庭、社區、城市」的三方連結。

活動中最受歡迎的「親子大富翁闖關遊戲」，融合社福宣導為關卡主題，參加家庭須完成多項挑戰，才能前進，許多家庭合力闖關、歡笑連連。緊接著登場的「魔術表演」讓孩子驚呼連連，魔術師邀請小朋友上台互動，場面充滿童趣。另在地表演團體接力登場，帶來活力舞蹈、合唱與紫月光樂團演出，現場掌聲與歡呼聲不斷。

社會局長郭乃文表示，看到這麼多家庭聚在一起，真的很感動。這不只是一次野餐，而是讓親子、年輕學子與同儕及長者走出家門，和大家隨著音樂旋律，擺動身體，空氣中瀰漫著笑聲，共享美好時光，也可在此獲得更多的社會福利資訊，進而助人。

