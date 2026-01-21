共築城市防災力 國際獅子會邀企業主攜手產官學辦首場「防災士培訓」

國際獅子會第三聯合會辦理全台首場「防災士」培訓台中登場，百位企業主攜手產官學共築城市防災力。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為強化企業防災韌性與社會整體應變能力，中華民國(台灣)國際獅子會第三聯合會(簡稱300複合區) 於19-20日兩天辦理全台首場以企業為主體的「防災士」培訓課程，並攜手內政部、台中市政府消防局及逢甲大學，共同推動產、官、學三方合作，邀集100位來自各行各業的企業負責人參與，透過系統化訓練，將防災觀念與實務技能向下扎根，成為企業永續經營的重要基石。

國際獅子會第三聯合會辦理全台首場「防災士」培訓台中登場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

台中市副市長鄭照新表示，獅子會是社會穩定的重要力量之一，無論在公益服務或災害發生時，皆能轉化為自助及互助的行動能量，協助社會完成災害應變與復原工作。鄭副市長說，感謝300複合區議長葉浴堅及獅子會的全力支持，在短時間內成功號召眾多企業主參與防災士培訓，為企業注入防災韌性，也為城市安全奠定更穩固的基礎。

消防局局長孫福佑致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

葉議長表示，近年內政部及台中市政府積極推動韌性城市政策，在關鍵基礎設施、交通運輸業、學校、醫療院所及大型賣場等場域推動自主防災培訓，獅子會秉持回饋社會的精神，主動號召企業主投入防災士培訓，期望將每位企業負責人視為一顆「防災的種子」，在企業內部萌芽、擴散，進而形塑兼顧安全與永續的經營文化。

由台中市政府消防局簡任技正楊純凱向總統講解課程內容。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今日培訓課程，總統賴清德、內政部長劉世芳及消防署長蕭煥章親臨現場關心與指導，展現中央政府對企業防災韌性推動的高度重視。賴總統致詞時勉勵全體學員，期盼企業能將防災思維納入經營管理體系，強化風險評估與應變機制，共同為國家與社會建構更具韌性的安全網絡。

CPR及AED急救訓練。（圖/記者廖妙茜翻攝）

承辦此次活動的專案主委張鈴雪指出，在接獲內政部課程規劃相關說明後，即刻啟動整體籌備與推動機制，主動進行跨部會、跨單位的溝通協調，並完成相關申請與行政作業，為全台首場企業防災士培訓奠定穩固基礎，使活動得以在有限時間內順利推展並圓滿完成。張主委說，此次培訓只是起點，未來獅子會將持續深化並推動相關課程，逐步讓防災觀念落實於企業治理架構，真正融入日常營運與組織文化中。