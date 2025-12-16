共築幸福宜居台中 盧秀燕頒獎表揚不動產從業菁英

市長盧秀燕今16日於市政會議頒獎表揚優良不動產從業人員。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】不動產交易與居住服務攸關市民生活品質與財產安全，專業、誠信的不動產從業人員是打造宜居城市的重要關鍵。台中市政府為肯定第一線專業人員的付出，市長盧秀燕今（16）日於市政會議中頒獎表揚優良不動產估價師、不動產經紀業及人員，以及租賃住宅服務業等從業菁英，感謝其長期投入專業服務，守護市民租買權益。

盧市長表示，不動產相關從業人員在交易、租賃與估價過程中，扮演協助民眾做出重要人生決策的關鍵角色，專業度與服務品質直接影響市民權益與居住安全。市府透過公開表揚優良楷模，期盼激勵更多從業人員持續精進專業知能，提升服務品質，攜手為市民打造更安全、透明、值得信賴的不動產環境。

廣告 廣告

地政局長曾國鈞指出，台中市在不動產專業領域表現亮眼，不動產經紀業執業家數居全國第1，不動產估價師開業人數及租賃住宅服務業登記家數均高居全國第2，展現市場活絡與專業人才匯聚的城市實力。本次獲獎人員皆經嚴謹甄選，在實務操作中展現高度專業與細緻服務，於交易與租賃過程中成為保障民眾權益的重要力量，可說是不動產交易過程中不可或缺的「神隊友」。

地政局指出，此次獲獎名單包括優良不動產估價師張志忠先生、簡大洋先生；優良不動產經紀業為仁璽不動產實業有限公司及兆昇廣告行銷有限公司；優良不動產經紀人員為吳怡穎女士、張家堯先生及黃煒翔先生；優良租賃住宅服務業則由貫登服務股份有限公司獲選。

地政局說明，民眾在辦理不動產買賣、租賃及相關業務時，多仰賴專業技術人員的協助，不動產估價師、經紀人員及租賃住宅服務業的投入，是促進市場透明、公平與健全發展的關鍵。他們同時也是市民與市府之間的重要橋梁，協助土地開發、都市更新及不動產交易順利推動，為城市建設與進步注入穩定力量。

地政局強調，透過此次公開表揚，不僅肯定不動產從業菁英的專業貢獻，也期盼促進產業良性競爭與經濟活絡，持續攜手打造安全、透明且值得信賴的不動產租售環境，共同實現幸福宜居台中的城市願景。