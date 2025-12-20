共築無礙幸福新竹 《築夢就業 啟航新生》活動圓滿落幕

多障天使廖庭澔，以動人的手風琴演出，傳出堅毅與音樂的力量。





《築夢就業 啟航新生》系列活動，規劃身障友善庇護市集、專題講座及親子同樂活動，吸引眾多市民熱情參與。歷經四場主題活動後，系列活動於日前溫馨落幕，最終場結合聖誕節慶氛圍的庇護市集與創意闖關體驗，陪伴市民在歲末年終感受友善共融的幸福力量。

勞青處長吳達偉表示，本系列活動自9月起展開，共辦理四場庇護市集及四場專題講座，展售烘焙、手工藝及文創等多元庇護產品，並透過講座深化大眾對身障就業與友善職場的認識。9月首場講座邀請博士甘仲維主講「無障礙跨領域應用」，分享無障礙設計於不同領域的實務發展；10月第二場則由博士余虹儀主講《以通用設計建構友善就業與生活環境》，引導民眾認識通用設計如何打造更平等、便利的工作與生活場域。

11月第三場講座邀請心路基金會處長溫德風，以《永續綠色庇護工場：障礙者淨零好生活》為題，分享綠色永續理念在庇護職場中的實踐經驗，展現兼顧環保與關懷的友善就業模式，讓市民看見身心障礙者就業的多元可能。每場活動亦搭配親子同樂遊戲、氣墊床及闖關體驗，讓大小朋友在輕鬆互動中加深對身障議題的理解。

吳處長說明，系列活動最終場於日前盛大舉行，結合聖誕節慶氛圍，設置30攤庇護市集，並打造「身障創意闖關」體驗區，邀請市民透過遊戲認識無障礙觀念，感受友善互動的溫暖力量。現場並安排「暖心舞台演出」，包括四分之一小視窗林子閔－阿光、伊甸基金會湛藍樂團、慢飛兒庇護工場慢飛兒鋼琴演奏，以及智障福利協進會邦哥鼓打擊樂團，以多元精彩的表演陪伴市民度過溫馨午後。

