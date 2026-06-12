共組大新竹勝利「方」「程」式 鄭朝方：新竹縣市是共同成長的夥伴

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新竹縣長參選人鄭朝方說，新竹縣市不是彼此競爭的關係，而是共同成長的夥伴。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人莊競程今天說，近期將與同黨新竹縣長參選人鄭朝方共組大新竹勝利「方」「程」式，透過政策合作，共同推動大新竹的交通與教育和社福及產業發展；鄭朝方說，十分認同「共同生活圈的城市治理」模式，並強調「新竹縣市不是彼此競爭的關係，而是共同成長的夥伴」。

民進黨黨中央正式徵召提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方說，感謝莊競程老師提出「共同生活圈的城市治理」模式，我們理念一致。新竹縣和新竹市無論是通勤需求、孩子的就學安排，或是大家關心的環境與公共建設議題，都早已跨越行政區界線。唯有以生活圈治理的思維來規劃政策，才能真正解決民眾需求，縣市合作是解決問題的關鍵。

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鄭朝方進一步指出，許多鄉親關心的痛點，交通與教育，在現行制度下並非竹北市公所的權責範圍，而是縣市政府層級的權責。而縣市合作是解決問題的關鍵，無論是大家期待已久的軌道運輸建設，還是教育資源的整體規劃，若縣市協力推動，會更能推進。

鄭朝方認為，新竹縣市不是彼此競爭的關係，而是共同成長的夥伴。未來，若有機會為大家服務，他會用改變竹北的決心與成果，擴大到新竹縣，與新竹市一起擁有更好的交通、更好的教育，以及更好的生活環境。

莊競程說，大新竹共同生活圈一定會是未來發展的走向，因為新竹縣市有密不可分的交通、教育、社福等合作議題。他舉新竹輕軌議題為例，過去林智堅市長任內因新竹縣未能一起推動，導致新竹市只好先做可行性評估，但新竹縣市是跨域生活圈，接下來他會與鄭朝方合作，一起推大新竹輕軌交通政策。

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