共艦侵擾海巡新竹艦仍馳援失火陸船 管碧玲：人道救援 一碼歸一碼 執法不手軟

中共解放軍機艦11月15日執行聯合戰備警巡，侵擾台灣周邊空域、海域，期間有大陸漁船在台北港外海失火、求救，海巡署新竹艦立即馳援。海委會主委管碧玲今天在立法院受訪說明，一碼歸一碼，基於人道救援和海上安全必須這樣做，但是該執法的部分，海巡署也不會手軟，兩岸對峙、面對中共在灰色地帶侵擾，予以嚴厲譴責。

中共解放軍機艦11月15日執行聯合戰備警巡，侵擾台灣周邊空域、海域，期間有大陸漁船在台北港外海失火、求救，海巡署新竹艦（圖）立即馳援。 （圖／海巡署提供）

立法院內政委員會今天進行海洋委員會業務概況報告並備質詢。媒體會前聯訪詢問，共軍機艦執行聯合戰備警巡擾台時，大陸「閩東漁61227」漁船於台北港西北方28浬（限制水域外1.8浬）失火並以無線電求救，新竹艦仍立即馳援救難。管碧玲表示，基於人道救援和海上的安全，都必須這樣做，明知一碼歸一碼，人道部分，「你要我不去救我也做不到」，這一點希望大家都有共同的價值。

廣告 廣告

海委會日前修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，以因應海巡艦艇人力不足問題。管碧玲月受訪指出，因為新船一直在建造，也需要新增人力，所以規定一定要修編。

管碧玲並表示，許多海巡人員因為制度問題而做了許多犧牲，像是警職跟文職人員的待遇就不同，若以首長來說，擔任署長或艦長者，都會失去警職身分，以及包括文職職務但實際上是由警職者擔任等情形，因此要調整這些不合理的制度，對大家才公平，和兩岸情勢緊張並無關聯。