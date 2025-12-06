共艦出沒菲律賓海演訓 澳洲嚴密監控

記者潘紀加／綜合報導

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）5日報導，情資顯示有4艘共艦近日在菲律賓海出沒，且不排除將延續2月演訓模式，遠赴澳洲周邊海域演訓；澳洲國防軍司令強斯敦上將也宣示，將與美國及盟邦合作，嚴密監控動態。

強斯敦上將於3日出席澳洲國會聽證會，並證實澳軍P-8海上巡邏機曾於稍早在帛琉以北約500浬（約926公里）的菲律賓海海域，發現4艘大型共軍艦艇編隊航行；由於共軍艦艇今年2月曾在未發布發布軍演通告狀況下，遠赴澳洲東部國際水域進行軍演，因此澳軍將持續與美方、法屬新喀里多尼亞等夥伴合作，密切監控周邊海空域動態。

廣告 廣告

報導指出，海事資訊機構「Starboard Maritime Intelligence」曾於2日在社群平臺上，發布共軍艦艇衛星影像；而美國「Vantor」公司3日也進一步發布識別資訊，直指該4艘共艦為075型兩棲攻擊艦「海南號」（31）、052D型驅逐艦「延安號」（106）、054A型護衛艦和903A型補給艦「羅摩湖號」（907）；且推斷其正在進行遠洋訓練。

「澳洲廣播公司」（ABC）則分析，補給艦可攜帶大量燃料與補給，將共軍艦隊航程延伸至澳洲周邊海域，且共軍艦艇近年活動日益頻繁，不僅持續穿越第一島鏈進出西太平洋，今年3月更曾環繞澳洲外海，6月也曾前往阿拉斯加海域活動，因此研判未來類似演訓將漸成常態，凸顯其威脅不容輕忽。