共艦去年通過大隅海峽次數創新高 對日威脅加劇

記者丘學陞／綜合報導

日本《朝日新聞》8日報導，日方統計去年中共軍艦通過九州南部大隅海峽的次數達到歷史新高，除凸顯中共擴張威脅加劇外，也擔憂共艦強化對周遭基地的情報蒐集，可能對自衛隊與美軍活動形成安全隱患，呼籲強化監控與海域覺知能量應對。

報導指出，共艦通過大隅海峽次數自2022年以來節節攀升，並於去年達到新高的15艘次，且其中也曾發現有情報蒐集艦出沒，顯示中共不僅透過緊逼日本領海的航線用於示威，還透過派遣情蒐艦意圖刺探美日情資，引發日方高度關注，亟需強化海上情監偵能量作為因應。

此外，大隅海峽旁的馬毛島，為先前日本為滿足新服役的F-35B戰機起降訓練、以及美國海軍艦載機陸上著艦訓練（FCLP）需求，所選定基地位址，其預計於2030年3月完工，料將能顯著提升美日訓練能量，不過有鑑於共艦愈發頻繁的穿越大隅海峽，也讓外界擔憂該基地情資遭刺探的可能性。

位於日本九州南部與種子島之間的大隅海峽，為日本為保障國際通航順暢所指定的「特定海域」之一，其僅主張周遭領土向外延伸3海浬（約5.5公里）的範圍為領海，保留其中航道為公海供各國船舶自由航行。

去年共艦穿越大隅海峽次數創新高，引發日方高度關注。圖為先前穿越大隅海峽的共軍情蒐艦。（取自日本統合幕僚監部「X」）