共艦喊我軍機「中國台灣」 無線電突冒「這5字」空軍隨後補上回嗆

我空軍與共艦，在無線電呼叫上劍拔弩張。資料照片。郭宏章攝



台海情勢仍緊張，中共軍機、軍艦持續侵擾我海空，雙方也在呼叫無限電波上互相較勁。就在近日，一艘中共的軍艦接近我海域進行侵擾，甚至還囂張喊我方空軍戰機為「中國台灣」，並且要求遠離。沒想到無線電突然冒出一句話：「放你X的屁」，然後我空軍也隨即嗆聲，「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動」。一段錄音讓台灣網友大讚，「真正的台灣軍人魂」。

根據了解，臉書軍事粉專「Taiwan ADIZ」常常貼出相關的軍事無線電之內容，粉專今天（12／14）發文提及，共軍的054A型護衛艦「宜興艦」在近日行動中擾台外，甚至還誇張以無線電要求我軍機遠離，「中國台灣飛機，我是宜興艦，你正向我靠近，威脅我安全，立即轉向遠離！」

廣告 廣告

「Taiwan ADIZ」也直接曝光這一段錄音檔中，可以清楚聽見在共艦發話後，無線電中間出現不明聲源，直接霸氣對著共軍回嗆「放你X的屁」5字，接著台灣飛行員則嚴正警告共艦，「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動！」隨後有出現不明聲源喊「Taiwan Go Go Go！」

這一段無線電錄音檔曝光後，台灣網友嗨喊：「真正的台灣軍人魂」。也有網友怒嗆：「中國就是跟地痞流氓一樣，不打他不會知道自己多賤。」