共艦喊「中國台灣」干擾國軍 神秘人無線電嗆「五字箴言」網讚爆

中國解放軍對台灣侵擾不斷，但國軍始終保持嚴密監控和廣播驅離，近期軍事粉專披露一段無線電對話，共軍喊要我國空軍立即轉向遠離，突然有一段不明聲音，怒嗆"五字箴言"，霸氣反擊也不少民眾說聽了實在好解氣。

我國空軍日前執行任務，再度遭到中國解放軍干擾，共軍甚至變本加厲，試圖用「中國台灣」矮化我國來挑釁，沒想到在雙方交鋒之際，無線電裡突然出現第三方聲音。

台灣空軍VS.聲源 VS.中國解放軍：「威脅我安全，立即轉向遠離，放你Ｘ的Ｘ，我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動，TAIWAN GO GO GO。」

中國共軍宜興艦在台海周邊活動，蠻橫透過無線電對我國軍機嗆聲，沒想到在頻道裡，突然出現不明聲源，雖然只有短短五字箴言，粗獷直白，但讓不少軍事迷聽了直呼太解氣。

立委（民）王定宇：「可能火腿族、無線電族聽見聽不下去，回去用這五個字直接回嗆，真實的反映出台灣人民，對中國這種政權，不遵守國際規範，處處要威脅、要騷擾、要霸凌台灣，那一種來自心底最真實的厭煩跟厭惡。」

不過共機、共艦時不時來挑釁也非首次，頻道裡出現第三方聲音，還有這段。

中國解放軍VS.不明聲源（09.01）：「可憐啊，一輩子都站不起來，你等著打你吧 ！哪一天又要再炸你去，你站的起來再說話啦好不好，一輩子都跪著 ，共產黨奴隸。」





開放頻道人人都能加入，但也有專家分析廣播驅離是地面戰管責任，就怕飛官在值勤時對罵易擦槍走火，因此都有一套SOP。

桃園市議員（無）于北辰：「升空以後會用無線電通知，如果是無法構聯的話，會由地面用超高頻，跟共軍的軍機講，這裡是中華民國的空域，或者是中華民國的防空識別區，請你立刻離開，通常都是這樣，不會爆粗口的。」

面對中國侵擾，我國堅守立場寸土不讓，意外怒吼插曲，道出台灣人民無奈心聲。

