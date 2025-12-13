共艦喊「中國台灣」！無線電中遭5字狠嗆 軍事迷讚爆

政治中心／倪譽瑋報導

中國的飛彈巡防艦「宜興艦」是多次騷擾台灣海域的共艦之一。（圖／翻攝自無錫市退役軍人事務局）

中共對台文攻武嚇不斷，共機、共艦不時來到台灣附近嗆聲。軍事粉專記錄下，中共的飛彈巡防艦「宜興艦」（舷號537）在一次擾台行動中，喊出了「中國台灣」，在無線電中遭到不明聲源，以台灣口音開嗆「放你X的屁！」該消息引發軍事迷討論，有人直呼「真解氣」。

中共時常派出軍機、軍艦騷擾台灣領空、領海，例如5日共偵獲19架次的共機飛越海峽中線，進入台灣部分空域；11日又有中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名騷擾。

根據《自由時報》報導，資深軍事粉專「Taiwan ADIZ」人員指出，隸屬中國東部戰區海軍的054A型護衛艦「宜興艦」常在台灣海峽中線附近，以「中國台灣」等制式詞彙騷擾台灣海、空軍兵力。如一段無線電紀錄顯示，宜興艦高喊「中國台灣」企圖透過言語施壓。

無線電頻道中，台灣方空軍嚴正回應「正在空域進行訓練，請不要干擾我行動。」另一段對宜興艦的廣播紀錄中，有來源不明的聲音，以台灣口音開嗆「放你X的屁！」可謂粗獷又直白；報導指出，開嗆共艦者可能是周邊作業的民船或無線電玩家，該消息引發軍事迷熱議，有人直呼「聽了真解氣！」

