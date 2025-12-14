共艦挑釁喊「中國台灣」遭嗆：放你X的屁！27秒音檔曝光

政治中心／楊佩怡報導

中國不斷對台進行軍事威脅，騷擾台灣空域、海域，近日中方軍艦態度囂張，甚至在無線電中，公然對我軍喊話「中國台灣」企圖矮化，沒想到無線電中傳來不明聲音，以5字回嗆「放你X的屁」，錄音檔在網上瘋傳，因發台灣網友嗨喊：「真正的台灣軍人魂」。





共艦挑釁喊「中國台灣飛機」立即遠離！遭無線電嗆「放你X的屁」27秒錄音檔曝光

共艦近日用無線電挑釁我軍，對方大喊「中國台灣飛機，威脅我安全，立即轉向遠離」。（示意圖與本事件無關／翻攝自微博）

軍事粉專「Taiwan ADIZ」今（14）日在臉書發文曬出一段27秒的錄音檔，並表示「粉絲敲碗的錄音來了」，從音檔中可以聽見，「（中國台灣飛機，我是宜興艦，你正向我靠近），威脅我安全，立即轉向遠離！」，語畢忽然傳出雜訊，並夾雜男性聲音說「放你X的屁」。緊接著台灣飛行員警告共艦：「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動！」，結尾還傳來不明音源喊一句英文：「Taiwan Go Go Go！」。

共艦挑釁喊「中國台灣飛機」立即遠離！遭無線電嗆「放你X的屁」27秒錄音檔曝光

沒想到在無線電中，竟傳出不明音訊嗆爆共艦「放你X的屁」，引發網友熱議，而我軍也用無線電回應警告。（示意圖與本事件無關／國防部提供）

錄音檔曝光後，在社群上掀起網友熱議，紛紛大讚「中國就是跟地痞流氓一樣，不打他不會知道自己多賤」、「真的是放你X的屁」、「中國人很囂張一直逼外國人對中國人八國聯軍南京大塗沙」、「真正的台灣軍人魂」、「他們明明是中共黨的親衛隊，卻自認是中共國軍」。根據《自由時報》報導，儘管這句嗆聲是誰說的來源不明，但粉專研判可能是看不下去的無線電玩家，或周邊作業的民船的「民間反擊」，瞬間在軍事迷圈內引發熱議。





