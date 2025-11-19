共艦排字「從從容容」對台認知作戰？ 顧立雄：台灣民主自由更從從容容

國防部長顧立雄2025.11.19赴立法院報告備詢前受訪，談及共艦人員排字「從從容容」是否為對台統戰。郭宏章攝



中共解放軍長白山號綜合登陸艦，日前由艦上官兵與軍校學員在飛行甲板上排出民進黨立委王世堅的金句「從從容容，游刃有餘」，外界認為此舉有對台統戰的意圖。國防部長顧立雄今天（11/19）對此表示，中國確實是試圖想要達到認知作戰，但顧立雄認為這樣的認知作戰並不會成功，因為中國軍方高層不斷被整肅、不斷有貪腐的新聞存在，然後不斷地「被消失」，相比起來，生活在民主社會的台灣，我們更顯得「從從容容」。

中共解放軍海軍的綜合登陸艦長白山艦（舷號989），該艦的官兵與軍校學員日前刻意在供直升機起降的飛行甲板上，排出民進黨立委王世堅的金句「從從容容，游刃有餘」，照片與影片在社群平台上大量轉發。金句原創者王世堅對此則表示，「從從容容，游刃有餘」，這8個字是台灣跟中國難得的共識，而台灣在應對上也是從從容容，游刃有餘，但兩岸不必兵戎相見，應該要追求和平。他也強調，大的一方應讓步展示風度，而非叫小的一方投降「兩岸之間我們昨天是敵人，明天不曉得，今天我們可以交流」。

國防部長顧立雄今天上午應邀赴立法院進行國軍心理衛生制度專題報告，被記者問到，中共軍艦上排字「從從容容，游刃有餘」，是否為對台灣的認知作戰，顧立雄回應，「我想中國確實是試圖想要達到認知作戰，但我認為這樣的認知作戰並不會成功。」

顧立雄表示，中國面對他們的軍方的高層不斷的被整肅，然後不斷的有這樣的貪腐的新聞存在，然後消失不斷的「被消失」，比起這樣子的一個現象，我們生活在我們民主社會的台灣，我想我們顯得更「從從容容」。

另外，對於國軍內部再度查獲共諜案，包括6名現役軍官被中國港籍人士丁小琥吸收，甚至被說服兩岸未來可能發生戰事時，率領部屬「消極不抵抗」，記者問顧立雄這對於國軍是否產生相當大的危害？

顧立雄表示，中國確實對於我們的這個滲透作為是日趨嚴重，但是我們也要積極採取這個相關的因應作為，所以我們要再來不斷的加強我們的保防教育。對於這些所有有關這些要件接觸機密的人，我們也都要加以進行查核。

顧立雄強調，事實上，這個案子也是在我們內部進行查核的時候所發現的，所以我們還是會不斷的精進，當然我們對於有發生這樣的事情都感到痛心。

