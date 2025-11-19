共艦排字「從從容容」 顧立雄指中國高層頻消失：台灣民主更從容

顧立雄諷指中國軍方高層人事動盪，何來從容。

中國解放軍近日釋出空拍影片，只見一群穿著白衣的官兵學員，竟然在共艦甲板上，用「人肉排字」的方式，排出民進黨立委王世堅的經典名言「從從容容」、「游刃有餘」，這波操作被認為是針對台灣的「迷因級」認知作戰。對此，國防部長顧立雄淡淡回應，中國軍方高層不斷被整肅、被消失，比起此現象，我們生活在台灣民主社會，更顯得從從容容。

中國海軍989編隊近期帶2千餘名官兵學員出航實習，拜訪越南、馬來西亞等國，途中安排學生在甲板上列隊，空拍「從從容容」、「游刃有餘」等排字，並將影片上傳，引發討論。顧立雄今（19日）受邀至立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度」並備質詢，他會前受訪被問及此事時說，中國確實是試圖想要達到認知作戰的效果，但他認為這樣的認知作戰並不會成功。

顧立雄指出，中國面對軍方高層不斷被整肅，不斷有這樣的新聞存在，不斷地被消失，比起這樣的現象，我們生活在民主社會的台灣，顯得更從從容容。

而日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，讓中日關係急速降溫，更引發區域緊張態勢，顧立雄則表示，呼籲中國勿動輒訴諸武力以解決爭端，無論在南海、台海，乃至整個印太地區，「我想，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的這種思維。」他重申，面對中國軍事擴張、動輒威脅以武力併吞台灣，理念相近的國家都能感覺到事態的嚴重，起而設法阻止戰事發生，維持區域和平的穩定現狀，維持各國認為應該確保的核心利益，「我們應該要正視的是，真正的麻煩製造者、是中國。」





