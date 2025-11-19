共艦排「從從容容」 顧立雄笑稱：這個認知作戰不會成功

國防部長顧立雄。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於解放軍艦學員在軍艦上排出王世堅金句「「從從容容」、「游刃有餘」，國防部長顧立雄今（19）日笑稱，中國試圖想要進行認知作戰，但並不會成功，比起中國軍方不斷被整肅、被消失、，我們生活在民主台灣，更顯得「從從容容」

立法院外交及國防委員會今日邀請顧立雄報告並備詢，顧立雄也於會前受訪。

中共解放軍海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航，展開遠海實習，載著逾2100名軍校學員與官兵，依序造訪越南、馬來西亞與印尼。航行途中學員竟在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字，來源竟是台灣民進黨王世堅在台北市議會的質詢金句。媒體詢問，這算是認知作戰的一種嗎？

廣告 廣告

顧立雄聽到媒體提問後，臉上露出笑容說，「我想，中國確實試圖想要達到認知作戰。」不過，顧立雄還是笑著說，「但我認為這樣的認知作戰並不會成功」。中國面對他們的軍方的高層不斷的被整肅，不斷的有貪汙的新聞存在、然後消失、不斷的被消失，比起這樣子的一個現象，「我們生活在我們民主社會的台灣，我想，我們顯得更從從容容」。

至於新辦的全民國防手冊動用四千兩百多萬元第二預備金發放，顧立雄說，全民國防手冊主要是參照相關的國家，包括：瑞典、芬蘭、捷克、澳大利亞等，他們都有在普發這些紙本全民指引，因為推出這一個手冊後也獲得相關的好評，也有很多人想要拿到紙本，再加上認為應該要避免數位落差，所以我們認為普發紙本也是一個確保任何面對緊急狀態，或是重大災害的情況下，能夠確保國人的財產、生命安全等一些必要的作為。所以我們就以公開標標的方式，我們沒有任何規避的情形。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

王世堅「上共艦」! 解放軍艦驚現「從從容容」、「游刃有餘」船員排字

民進黨首都戰略待解 周玉蔻點名：沈伯洋最能展現姿態與決心