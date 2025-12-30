共艦控遭我艦船以火控雷達鎖定 海軍：在規定內實施防禦性示警

共軍發動環台軍演，傳出中共飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦」今（30日）凌晨一度強闖我西南海域鄰接區，並指控遭我海軍「班超艦」以火控雷達鎖定。對此，海軍參謀長邱俊榮中將並未正面否認，並表示這也是在規定的範圍內示警，當中共艦艇進入24浬之後，艦艇會採取必要的防禦性警告措施。

邱俊榮今於國防部臨時記者會上表示，針對此次軍演海上應對，國軍皆按照經常「戰備時期突發狀況處置規定」應處。而當中共艦艇進入24浬之後，艦艇會採取必要的防禦性警告措施。

邱俊榮說，班超艦對進入24浬的共艦，實施了「必要的應對」，這也是在規定的範圍內示警，希望能夠驅離，不會升高情勢，也不會引發爭端。

媒體追問，所以班超艦用火控雷達照射烏魯木齊艦，是否為海軍的標準應對程序？邱俊榮重申，海上執勤均協同海巡對應共艦，並按照突發狀況處置規定。而面對不同的敵情威脅跟狀況，這次是因為共軍發布軍演，我方也按照既定處置程序。

邱俊榮強調，我方一定會採取必要的通信警告，跟後續防禦性的措施，詳細的細節有關作戰安全，跟涉及整體應變細節的機敏部分，就不再對外透露。

先前日本曾指控，中國殲-15戰機在日本沖繩東南方國際空域多次對日本F-15戰機進行火控雷達鎖定。當時日本為此召見中國駐日大使吳江浩，抗議中國戰機危險和令人遺憾的行為；美國國務院發言人也表示，中國此舉不利於區域和平穩定。



