共艦東亞集結 國軍嚴密掌握應處

記者謝沛宸、施欣妤／綜合報導

針對「路透社」日前報導，近期中共大批軍艦、公務船舶於東亞水域集結，總統府發言人郭雅慧昨日表示，總統賴清德已責請國防部與國安相關單位完整掌握、即時回報，確保國家安全無虞，籲請國人放心。國防部昨晚則指出，共軍騷擾我周遭海、空域，持續運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處，確維國家安全。

據「路透社」報導，中共近日於東亞集結船艦逾百艘，區域局勢引發關注。對此，總統府發言人郭雅慧昨日表示，此軍事行動不單只有局限在臺海周邊，涵蓋黃海南部、東海、南海至西太平洋，對印太區域造成威脅；賴總統已責請國防部與國安相關單位運用聯合情監偵手段，有效掌握共軍動態，並適切應處完整掌握、即時回報，確保國家安全無虞，請國人放心。

郭雅慧呼籲中共善盡大國的責任，行為克制。臺灣作為區域負責任的一員，會持續跟各友方保持聯繫合作，共同維護印太與區域和平、穩定、安全。

日本關切 保持高度警戒

對於中共大量軍艦集結，也引發日方密切關注。日本防衛大臣小泉進次郎被問及共艦近期軍事活動，表示日本已注意到相關報導，並「高度關切」共軍軍事動態；小泉還補充，中共在日本周邊擴張軍事活動，日方持續蒐集並分析相關軍事動向情報，並強調東京當局保持「高度警戒」，全力監控日本周邊情勢。

針對共軍動態，國防部昨日表示，自1422時起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海，其中19架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。