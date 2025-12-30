共艦演習遭班超艦火控雷達鎖定？海軍回應了

▲海軍成功級巡防艦班超軍艦。（圖／海軍艦指部提供）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍對台「正義使命2025」軍演，國軍採相應發動立即戰備操演，在海上透過一對一方式監控共艦。傳出海軍成功級巡防艦班超軍艦（舷號1108）以火控雷達鎖定共軍烏魯木齊艦，對此，海軍司令部今（30）日表示，當中共艦艇進入24海浬之後，會擇由對應的艦艇，採取必要的防禦性警告措施，海軍只是示警希望能驅離，不會升高情勢，至於詳細做法涉及作戰安全，不便說明。

媒體報導，共軍飛彈驅逐艦烏魯木齊艦今（30）日凌晨3時許企圖強闖我國西南海域24海里鄰接區，無法突破後，竟然在廣播中控訴我海軍班超艦以火控雷達鎖定，甚至要求「停止挑釁」。

國防部今日傍晚舉行記者會，說明共軍實彈軍演應處作為，媒體詢問班超軍艦是否有火控雷達鎖定共軍「烏魯木齊」，海軍參謀長邱俊榮中將回應說，這次軍演的海上應對的部分，國軍都是按照經常戰備時期突發狀況處置規定做應處；當共艦進入24海浬之後，會擇由對應的艦艇，採取必要的防禦性警告措施，班超艦對進入24海浬的共艦，實施了它必要的一個應對，也是在這個範圍裡面，海軍都是一個示警，希望能夠驅離，不會升高情勢，也不會引發爭端。

邱俊榮補充說，突發狀況處置規定，它就是一個防禦性的措施，在海上會突發出一個通信的警告，國軍會做必要的防禦性的示警，至於詳細的執行做法，由於涉及作戰安全部分，容國防部做一點保留。

