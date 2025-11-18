共艦現金句！軍校生排字「從從容容」 王世堅：台灣跟中國難得有共識

記者楊士誼／台北報導

共軍「長白山艦」官兵與軍校學員日前排出民進黨立委王世堅質詢的「從從容容，游刃有餘」金句，引發討論。王世堅今（18）日對此表示，這八字是台灣跟中國難得的共識，而台灣在應對上也是從從容容，游刃有餘，但兩岸不必兵戎相見，應該要追求和平。他也強調，大的一方應讓步展示風度，而非叫小的一方投降「兩岸之間我們昨天是敵人，明天不曉得，今天我們可以交流」。

王世堅表示，這是台灣跟中國之間難得有的共識，就是「從從容容，游刃有餘」，好的金句任何人都有使用權，中共訓練是為了展示其決心，台灣也不是省油的燈，在應對態度上也是從從容容，準備也是游刃有餘，「我們兩邊是難得有這個共識啦」，既然都「從從容容，游刃有餘」，也不必兵戎相見，全體國人的看法應該想方設法要追求全人類的和平，而非窮兵黷武、互相放話。

王世堅說，兩岸對峙，台灣小、中國是大，但大小對峙時，大的一方應該讓步，小的一方沒有讓步的道理與空間。小的一方讓步就是投降了。他強調，大的那方讓步，代表他們有肚量，而不是要小的一方棄械投降。「我希望他們也能想清楚，兩岸之間我們昨天是敵人，明天不曉得，今天我們可以交流」。王世堅說，經濟、文化上能交流，世上也不止台灣跟中國的對峙，很多國家即便在對峙但彼此間也覺得要尋求最大的共識、求同存異。他表示，尊重對方排字展現自己的信心，相對的也敬告中共，台灣應對的態度也是從從容容、游刃有餘，但真的有必要動刀動槍？

王世堅也表示，中共還發表「槍已上膛、劍已出鞘」，完全沒有必要也不必把話講死，不是這樣就代表「你很強，大家都怕，我們人世間總是還有正義跟公理，大家照道理來談論」。他也強調，絕大多數台灣人都熱愛和平、善良、厚道，台灣民族四百年來受的委屈絕不亞於中國數百年來受到的，不必兵戎相見，大家互相展示信心、決心就好，過激言論省下來，把精神花在兩岸之間的交流。

王世堅續表示，「從從容容，游刃有餘」歡迎任何國家與任何人使用，好的金句全世人都能運用，但要運用得到，若這句話背後是「槍已上膛、劍已出鞘」，那就不對了。「槍已上膛、劍已出鞘」背後應該接的是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，人類要追求更高的境界，人生只有一次，大家都要追求完美的人生。

